Reprezentant Robert Jurković novi član Krke

9.8.2022 | 09:40

Robert Jurković (KK Krka)

Novo mesto - V novi sezoni bo dres članske ekipe Košarkarskega kluba Krka nosil tudi 20-letni 207 centrimetrov visoki Robert Jurković, ki je nedavno prvič oblekel tudi dres slovenske članske reprezentance, so danes sporočili iz kluba.

''Selitev v Košarkarski klub Krka mi prinaša predvsem možnost napredka in možnost igranja na visokem nivoju. Veselim se tekem v regionalni ligi ABA2, kjer lahko sežemo po najvišjih mestih, ter domači ligi, kjer imamo v vsako leto močnejšem državnem prvenstvu visoke ambicije. Rad bi povabil vse navijače, da nas podprejo v čim večjem številu in tako skupaj skušamo doseči zastavljene cilje,'' je ob podpisu pogodbe povedal novinec.

''Kar nekaj mladih košarkarjev je v minuli sezoni in tem poletju opozorilo nase. Eden teh je zagotovo tudi Robert Jurković. V veliko zadovoljstvo nam je, ker je izbral ravno naš klub, kjer želi narediti korak naprej in opozoriti nase v članski konkurenci,'' pa je prihod novinca pozdravil direktor KK Krka Jure Balažić.

Robert Jurković je v mlajših selekcijah nosil dres ljubljanske Cedevite Olimpije, za katero je igral v mladi ekipi tudi v 3. SKL in 4. SKL. V lanski sezoni je bil posojen v Nutrispoint Ilirijo, za katero je v domači Ligi NKBM na tekmo beležil po 10,4 točke in 3,7 skoka. Jurković je bil tudi član mladinske reprezentance in reprezentance do 20 let, s katero je letos na evropskem prvenstvu v Črni gori zasedel 10. mesto. Jurković se je izkazal – na tekmo med evropsko elito je vknjižil po 10,8 točke in 4,2 skoka. Minuli teden je debitiral tudi med člani Slovenije, ki so začeli priprave na evropsko prvenstvo, zaigral je na tekmah proti Črni gori in Nizozemski.

Robert prihaja iz košarkarske družine, košarko je uspešno igral njegov oče Ivica, ki je za Slovenijo zaigral na štirih evropskih prvenstvih, dosegel pa je 725 točk, so danes še sporočili iz KK Krka.

M. K.