Že prejšnji mesec ugriznil policista, tudi tokrat dva poškodoval; motorist s skoraj dvema promiloma alkohola

9.8.2022 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj okoli 17.30 ure se je zgodila prometna nesreča pri Dolgi Raki. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 50-letni motorist pri zavijanju levo zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,92 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pridržali so ga. Je bil omamljen?

Policisti na mejnem prehodu Žuniči so nekaj po 18. uri 27-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus. Kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Grozil policistom, poškodoval vozilo ...

Nekaj po 20. uri so policisti v okolici Šentjerneja ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. A je poskušal pobegniti, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ves čas postopka se je upiral in policistom grozil, da jih bo ubil. 21-letnik je med prevozom poškodoval službeno vozilo policije in nadaljeval z grožnjami in upiranjem. Med interveniranjem sta bila dva policista lažje poškodovana. Kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola (torej slaba dva promila), je že v mesecu juliju napadel policiste, enega je brcnil, drugega pa ugriznil. Tudi takrat je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Prijeli tatove, med njimi trije otroci

Okoli 18.30 so bili črnomaljski policisti obveščeni, da naj bi iz prodajalne v Črnomlju neznanci ukradli več kosov orodja in pobegnili z osebnim avtomobilom. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa 20-letnega voznika izsledili in ustavili. V avtomobilu so bili še trije mladoletniki, ki so kradli v prodajalni. Ukradene predmete so jim zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine - žlebovi, hrana in pijača

V Dobravi pri Škocjanu je nekdo s strehe stanovanjske hiše potrgal okoli sedem metrov bakrenih žlebov.

V Praprečah pri Šentjerneju je neznanec vlomil v zidanico in ukradel zaboj piva in prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 400 evrov.

Med 7. 8. in 8. 8. je v Semiču nekdo vlomil v prostore društva in ukradel pločevinke ter plastenke s pijačo in hladilno torbo. Z vlomom in tatvino je povzročil za 200 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Prilipe) prijeli 17 državljanov Indije in štiri državljane Gvineje in na območju PP Črnomelj (Zilje) 19 državljanov Burundija, tri državljane Gambije, dva državljana Gvineje in državljana Senegala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 79. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 291 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

