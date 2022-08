Romana so čebele rešile alergij

10.8.2022 | 13:50

Zvonka in Roman Košale za stojnico z njihovimi medenimi izdelki. (Foto: L. M.)

Gradenje - Priznani dolenjski ekološki pridelovalec medu Roman Košale iz Gradenj v občini Šmarješke Toplice veliko ve o vzgoji in življenju čebel ter o njihovem pomenu v našem življenju.

Je čebelar, ki po lastnih izkušnjah prisega na moč apiterapije, v družini pa imajo tudi dobro izkušnjo s specifično imunoterapijo s strupom čebele.

Ob dveh nedavnih smrtnih primerih pri nas zaradi pika ose in čebele – ena žrtev je bil celo čebelar – pove, da čebelam ne gre zato delati krivice in jih sovražiti ter se jih pretirano bati, ker so prav gotovo koristne za človeka. Je pa treba biti s čebelami vedno previden, čeprav je kranjska čebela znana kot ena najbolj miroljubnih pasem. Piki pri delu čebelarjev pa so kljub temu neizogibni.

ŽENA ALERGIČNA



Nekateri, ki so alergični na pik žuželk, pa se odločijo tudi za posebno imunoterapijo in med njimi ima takšno pozitivno izkušnjo Romanova žena Zvonka, ki je bila preveč občutljiva na čebelje pike.

Ob piku pred leti je doživela celo anafilaktično reakcijo; nujno so jo morali odpeljati k zdravniku, pri katerem je dobila adrenalin, da so ji rešili življenje. Kot hud alergik je možu seveda težko pomagala pri delu s čebelami in odločila se je za imunoterapijo. Opravila jo je na Golniku, in kot se je izkazalo, je bila odločitev prava.

Zvonka je po imunoterapiji zadovoljna. »Tako je največ naredila za svojo zaščito. Popravila si je imunski sistem. Seveda ti po terapiji nihče ne reče, da si potem trajno imun na pike, a s tem, ko je dobivala odmerke čebeljega strupa, seveda ob zdravniškem nadzoru, je postala odporna, organizem se je navadil in zdaj ima ob piku čebele zelo blago reakcijo,« pove njen mož Roman. Vedno ima pri sebi set prve pomoči s tabletkami, a ga še ni potrebovala.

LESENE APIKOMORE Z LEŽIŠČI

Roman Košale v apikomori (Foto: Nejc Fon)

Tudi Roman je v naravi in medu, ki ga zadnja leta prideluje z različnimi zelišči, našel zdravilo za svoje zdravstvene težave. Že nekaj časa ni več astmatik; z medom in naravo se je ozdravil.

Navdušen je nad apiterapijo, ki s pomočjo vsega, kar dajo čebele – od pridelkov, kot so: med, propolis, matični mleček, do čebeljega strupa itn. –, pripomore k ohranjanju zdravja in h krepitvi imunskega sistema.

Na podstrešju svojih čebelnjakov v Starih Žagah na območju Kočevskega roga, kjer sta z ženo pred leti kupila parcelo, si postavila vikend in imata danes 50 čebeljih družin, je Roman pred kakimi šestimi leti uredil lesene apikomore z ležišči.

V njih je zrak zaradi čebel zelo zdravilen. »Sam najraje spim nad čebelami, saj je njihov zrak zelo koristen in blagodejen. Čebele imajo posebno energijo; njihova vibracija in šumenje pomagajo, da se umiriš, kar je pomembno pri stresu, depresiji pa tudi pri alergijah in raznih obolenjih. Negativnost se izničuje, pozitivnost ostaja. Pomagal sem že sinu ter mnogim, tudi otrokom, in tega sem res najbolj vesel,« pove Roman, ki pet ležišč, ki jih ima v čebelnjaku, ne oglašuje ali trži, če koga zanima, pa rad pomaga.

Več o čebelarjih in njihovi zaščiti pred piki, pa o apiterapiji, ki pri nas še ni uradno priznanja, pa si preberite več v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Jutri že izide nova ...



L. Markelj