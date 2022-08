Pred Mirno avto na streho; lažna prijava požara

10.8.2022 | 07:00

Gasilec nad osja gnezda (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Sinoči ob 23.35 je na cesti Trebnje - Mokronog, pred naseljem Mirna, osebno vozilo zapeljalo na brežino, se prevrnilo in obstalo na strehi. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče ter pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe.

Lažna prijava

Ob 23.59 so na regijskem obveščevalnem centru dobili prijavo, da v kraju Dole v občini Metlika gori skedenj. Aktivirani so bili gasilci PGD Metlika in Suhor, ki so na kraju ugotovili, da ni požara in je bila prijava lažna. Na kraju so bili policisti, ki primer preiskujejo.

Mina v gozdu

Ob 14.52 je pri naselju Birčna vas, občina Novo mesto, občan v gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so minometno mino, kaliber 45 mm, ostanek 2. svetovne vojne, italijanske izdelave, odstranili in na kraju varno uničili.

Osja gnezda

Ob 18.41 so gasilci PGD Obrežje na Kregarjevi ulici v Brežicah, občina Brežice, iz ostrešja objekta odstranili osja gnezda.

Gorela podrast ...

Ob 20.35 je v bližini naselja Vihre, občina Krško, ob reki Savi gorela podrast. Požar na površini okoli dveh kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

... vejevje in odpadni les

Ob 07.07 je v naselju Gornji Kot, občina Žužemberk, gorel kup vejevja in odpadnega lesa. Gasilci PGD Dvor so varovali požarišče in ga polili z vodo.

Ob 21.30 je na Trati XIV v Kočevju gorelo na travniku. Gasilci PGD Kočevje so pogasili okoli 10 kvadratnih metrov goreče suhe trave in vejevja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU,

-od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, izvod 1.VIKENDI POD TP.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Račja vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Boršt med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezje, nizkonapetostno omrežje – Brezje med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Slančji vrh med 12.30. in 14.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje, Lamperče med 8. in 14. uro ter Lončarjev dol, nizkonapetostno omrežje – Žurkov dol med 8. in 12. uro.

M. K.