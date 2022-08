Kje do tečajev za pridobitev digitalnega bona? Ponekod prostih mest ni več

10.8.2022 | 08:40

Ljudska univerza Krško (Foto: spletna stran LU)

Ljubljana/Krško - Služba vlade za digitalno preobrazbo je prejšnji teden objavila seznam izvajalcev izobraževanj, v katere se bodo morali vključiti starejši od 55 let, če bodo želeli izkoristiti bone 22 za nakup računalniške opreme. Nekateri bodo z zbiranjem prijav začeli v prihodnjih tednih, medtem ko so pri nekaterih vsa razpoložljiva mesta že zapolnjena. Med slednjimi je tudi Ljudska univerza Krško.

Razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj je bil objavljen sredi maja, izbranih je bilo 19 izvajalcev v vseh statističnih regijah. Podroben seznam je objavljen na spletni strani vladne službe za digitalno preobrazbo.

Nekateri izmed izbranih izvajalcev z zbiranjem prijav še niso začeli in bodo to storili v prihodnjih tednih.

Nekateri izvajalci, ki so z zbiranjem prijav že začeli, pa opozarjajo, da zaradi izredno velikega zanimanja za prijavo in omejenega števila razpisanih mest prihaja do nezadovoljstva in celo groženj njihovim sodelavcem s strani oseb, ki so ostale brez možnosti prijave.

Predlagajo, da se v primeru vprašanj, predlogov in pripomb po telefonu ali elektronski pošti ljudje obrneje na službo vlade RS za digitalno preobrazbo.

Po podatkih službe za digitalno preobrazbo so trenutno med drugim že polna vsa mesta na Ljudski univerzi Ptuj, Ljudski univerzi Krško in Ljudski univerzi Ajdovščina.

Upravičeni prebivalci Slovenije se bodo lahko subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc udeležili do 30. novembra letos. Pogoj za brezplačno udeležbo sta stalno prebivališče v Sloveniji in starost 55 let ali več na dan 12. marca letos.

Udeležba na tem izobraževanju bo pogoj za vpis v informacijski sistem finančne uprave kot upravičenca do digitalnega bona 22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.

Upravičenci do izobraževanj se lahko do zapolnitve prostih mest prijavijo neposredno pri izvajalcih izobraževanj ne glede na naslov stalnega bivališča. Posameznik se lahko prijavi zgolj na eno prosto mesto. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona pa bo obvezna prisotnost v obsegu vsaj devet ur.

Digitalne bone so sredi junija v obliki dobroimetja v informacijskem sistemu finančne uprave in v višini 150 evrov prejeli tudi učenci višjih razredov osnovne šole, dijaki in študenti. Ti jih lahko unovčijo do konca novembra, nato bodo, kot rečeno, sledili starejši.

STA; M. K.