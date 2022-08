Dvema zasegli avto; vlomili, pa ničesar našli

10.8.2022 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PU NM)

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocestnem postajališču Starine včeraj ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. Med postopkom so ugotovili, da 32-letni državljan Turčije vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti pa so nekaj po 12. uri v Brežicah zasegli Citroen jumper 25-letnemu vozniku, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitve so na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomili, ničesar našli

V naselju Vrhovo pri Žužemberku je med 1. 8. in 6. 8. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Gorenja Pirošica) izsledili in prijeli šest državljanov Iraka, državljana Afganistana in državljana Turčije in na območju PP Črnomelj (Balkovci) štiri državljane Gambije in državljana Burundija.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.