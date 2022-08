FOTO&VIDEO: Dolenjski dirkači na GHD Lučine 2022

10.8.2022 | 11:00

Pretekli vikend je na cesti Todraž - Lučine potekala gorsko hitrostna dirka z avtomobili, na kateri je nastopilo tudi nekaj dolenjskih dirkačev. Zopet, kot smo v letošnji sezoni že videli, so dosegli odlične uvrstitve, saj je Blaž Cimrmančič v svojem razredu 5a dosegel odlično 2. mesto (ob prvem nastopu z dirkalnikom Peugeot 208 R2), David Stušek in Miha Fabijan pa sta v razvrstitvi Twingo pokala zasedla 2. in 3. mesto.

Blaž Cimrmančič, 2. mesto skupina 5a: ''Z rezultatom sem več kot zadovoljen glede na to, da sem dirkalnik zares preizkusil šele v soboto zjutraj na treningih in se zelo hitro navadil nanj. Že na treningih sem se uvrščal med prvo peterico kar je bila tudi prvotna želja in dobra popotnica v nedeljske vožnje. V nedeljo sem prvo vožnjo zaradi hladnejšega asfalta in nesreč ostalih tekmovalcev odpeljal z rezervo in končal kot 5., v naslednjih 2 vožnjah pa s hitrejšim tempom dirko končal kot 2. v skupini PF 5a. V nadaljevanju sezone pa upam na še kakšen nastop z istim dirkalnikom.''

David Stušek, 2. mesto Twingo pokal: ''Že po sobotnih treningih sem zasedal drugo mesto z nekoliko zaskrbljujočim zaostankom za vodilnim, kar mi ni dalo mirnega spanca. Na prvi nedeljski dirkaški preizkušnji sem si za vodilnim pridelal 1,3 sekunde zaostanka, nato pa z dvema zaporednima rekordnima časoma proge v drugem in tretjem teku pokala Twingo napadel na vso moč, tudi z nekaj tveganja, a žal zaostanka za vodilnim iz prve vožnje nisem uspel izničiti in premagati. Žal se tokrat igra desetink ni izšla v mojo korist, ampak smo zraven pri vrhu.''

Miha Fabijan, 3. mesto Twingo pokal: ''V Lučinah sem dosegel rezultat, ki sem si ga zadal pred dirkaškim vikendom. Čeprav sem na prvi dirki sezone v Tolminu dosegel zmago v Twingo pokalu, sem imel pričakovanja za Lučine nekoliko nižja, saj mi proga ne ustreza in se na njej ne znajdem najbolje. Zaostanek na treningih je za vodilnim bil 2,5s in več na vožnjo, a mi je s pomočjo ekipe BA Motorsport uspelo najti napake pri vožnji ter se v zadnji dirki približati najhitrejšima na 0,7s zaostanka, tako da sem z napredkom zelo zadovoljen. Ostajam vodilni v točkovanju Twingo pokala in se veselim naslednje dirke, ki bo prvi vikend v septembru v Ilirski Bistrici. Tam se ponovno nadejam boja za zmago.''

Naslednja gorsko hitrostna dirka bo torej na sporedu 3. in 4. septembra v Ilirski Bistrici, voznika Twingo pokala Stušek in Fabijan pa se še prej odpravljata na Slovaško, kjer bosta nastopila v okviru mednarodnega prvenstva na krožnih stezah Twingo Eurocup.

M. F.

Galerija