Obtoženemu poskusa umora sosede vrhovni sodniki razpolovili kazen

10.8.2022 | 12:10

Jože Šercer (Foto: arhiv; Svet24)

Ljubljana/Osilnica - Vrhovni sodniki so sklenili, da Jože Šercer iz občine Osilnica, ki je septembra 2018 streljal na sosedo, sodišče pa ga je zaradi poskusa umora obsodilo na 15 let zapora, dejanja ni storil na zahrbten način. Menijo, da je v tem primeru šlo za poskus uboja in kazen zmanjšali na sedem let in štiri mesece zapora, poročata Delo in Slovenske novice.

Danes 70-letni Šercer je na dan zločina z lovsko puško streljal na sosedo, ki se je odpravljala v službo. Zadel jo je v desno roko in trebuh, a je uspela zbežati ter je napad preživela. Motiv za dejanje naj bi bil, da se moški ni mogel sprijazniti s tem, da ima soseda novega partnerja. Pred zločinom jo je mesec dni zasledoval, na dan dogodka pa dve uri čakal skrit v grmovju.

Kot je leta 2020 poročal Svet24, mu je drugostopenjsko sodišče v Ljubljani tudi v ponovljenem sojenju dosodilo 15 let zaporne kazni, zaradi nezakonite posesti orožja pa še dodatnega pol leta. Skupaj mu je izreklo enotno kazen 15 let in štiri mesece zapora.

Na enako kazen je Šercerja sodišče obsodilo že v prvem sojenju, a so višji sodniki sodbo razveljavili in sodišču prve stopnje naložili, da podrobneje razreši vprašanje obtoženčeve prisebnosti. Izvedenci so bili enotni, da je kaznivo dejanje storil v stanju ne bistveno zmanjšane prištevnosti, je takrat še poročal Svet24.

Delo pa je danes poročalo, da sta se Šercer in njegova obramba z zahtevo za varstvo zakonitosti obrnila še na vrhovno sodišče. Vrhovni sodniki so pojasnili, da kaznivo dejanje umora na zahrbten način stori, kdor zlorabi zaupanje žrtve in dejanje izvrši tako, da žrtev ne more zaznati njegovega delovanja ali sredstva. Žrtev v tem primeru po mnenju vrhovnih sodnikov zagotovo ni mogla zaznati Šercerjevega dejanja niti ni bilo zlorabljeno njeno zaupanje.

Glede na spremenjeno kvalifikacijo so sodniki Šercerju za poskus uboja določili kazen sedem let zapora, upoštevaje šest mesecev zapora zaradi prometa z orožjem pa so mu določili enotno kazen sedem let in štiri mesece zapora, še navaja Delo.

M. K.