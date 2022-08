Obiski prepovedani tudi v novomeški bolnišnici

10.8.2022 | 14:20

SB Novo mesto (foto: arhiv DL; M. M.)

Novo mesto - Po brežiški, ki je to storila prejšnji teden, so obiske danes prepovedali tudi v novomeški bolnišnici, da bi preprečili širjenje okužb s covidom.

Z dovolilnico lečečega zdravnika in po predhodnem dogovoru na oddelku so izjemoma dovoljeni obiski enega zdravega svojca pri kritično bolnih in umirajočih pacientih.

Na Oddelku za ginekologijo in porodništvo je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu in obisk ene zdrave osebe (pol ure dnevno), prav tako z dovolilnico.

Na Oddelku za pediatrijo je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku, so še sporočili iz SB Novo mesto.

M. K.