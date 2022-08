Iz Kolpe rešili utapljajočega otroka; šibek potresni sunek v bližini Brežic

11.8.2022 | 07:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.36 so v Križevski vasi, občina Metlika, iz reke Kolpe rešili utapljajočega otroka. Do prihoda ekipe reševalcev NMP Metlika so otroka na kraju oživljali občani, nato so ga s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku iz Metlike prepeljali v UKC Ljubljana.

Gorel avto

Ob 10.46 je na cesti v Vajdovi ulici v Semiču gorelo osebno vozilo. Že pred prihodom gasilcev so požar pogasili z ročnim gasilnim aparatom. Gasilci PGD Semič so zavarovali kraj in pregledali vozilo.

Ogenj z gorečega vejevja

Ob 18.29 je na območju naselja Vitna vas, občina Brežice, gorelo v naravi. Gasilci PGD Bizeljsko so pogasili ogenj na površini okoli 100 kvadratnih metrov, ki se je razširil iz večjega kupa gorečega vejevja in zajel dele travnika, grmičevja, podrasti ter nekaj krošenj dreves.

Pomoč onemoglemu

Ob 8.25 so na malem Osolniku v občini Velike Lašče gasilci PGD Turjak nudili pomoč onemogli osebi do prihoda reševalcev in pri prenosu občana do reševalnega vozila.

Šibek potresni sunek v bližini Brežic

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so minulo noč ob 1.12 uri zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 83 kilometrov vzhodno od Ljubljane v bližini Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Brežic in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

Varčno z vodo!

Uporabnike pitne vode na vodovodu Krmelj obveščajo, da zaradi sušnih razmer in posledično nizkih vodostajev vode v vodnih virih velja ukrep omejitve rabe pitne vode. Prepovedano je pranje avtomobilov, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov.

Vodo prekuhajte

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij in skupnega števila mikroorganizmov pri 37 °C potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BETA ŠJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Gostilna Vrtača;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI, na izvodu Jankoviči.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2. CVIBLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo kolonija - nizkonapetostno omrežje Kladje predvidoma med 08:00 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezje, Krško Labod - nizkonapetostno omrežje Videm, Dom svobode med 08:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica ribnik med 11:00 in 14:00 uro in na območju TP Sevnica Klavniška predvidoma med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.