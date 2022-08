FOTO: Zagorele ciprese ob hiši; suša in alge na Savi

11.8.2022 | 18:50

Ob hiši so zagorele ciprese. (Foto: PGD Višnja Gora)

Sinoči ob 19.45 so v naselju Peščenik, občina Ivančna Gorica, ob hiši zagorele ciprese. Požar je pred prihodom gasilcev pogasil lastnik. Gasilci PGD Višnja Gora so opravili ogled in namočili 12 požganih cipres.

Madež na Savi

Danes ob 13.19 je bil pri Šmarčni, občina Sevnica, na reki Savi opažen madež rdeče rjave barve. Na kraju so gasilci PGD Sevnica in predstavniki pristojnih služb ugotovili, da so se zaradi zmanjšanega pretoka reke in visokih temperatur pojavile alge. Nevarnosti za okolje ni.

Iztekalo kurilno olje

Danes ob 9.35 je v ulici Košenice v Novem mestu iztekalo kurilno olje v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, opravili pregled in ugotovili da pušča na spoju cisterne, ter se z lastnikom dogovorili, da napako odpravi pristojni serviser.

M. K.