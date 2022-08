Vsak na svojem bregu - Od župnika zahtevajo opravičilo

11.8.2022 | 14:00

Predsednik Konjeniškega društva Sveti Jurij Grčevje Mirko Zorko pred prenovljeno mežnarijo (Foto: R. N.)

Nekdanja mežnarija nekoč (Foto: arhiv Konjeniškega društva Sveti Jurij - Grčevje)

Konjeniško društvo Sveti Jurij - Grčevje je marca ostalo brez svojih prostorov, ki so jih imeli več kot desetletje v najemu od župnije Št. Peter - Otočec. Župnik Jože Rački se namreč ni odločil za podaljšanje pogodbe, zato so se morali izseliti iz nekdanje mežnarije pod cerkvijo sv. Jurija v Srednjem Grčevju. Društvo je vse skupaj zelo presenetilo.

»Najbolj pa nas boli, da je župnik pri dveh sv. mašah pridigal in širil laži o tem, da je župnija živela naše društvo, da naj bi mi izsiljevali prejšnjega župnika in da je bilo tam, kjer smo imeli svoje prostore, veliko pijančevanja, kar seveda ni res,« odločno zatrjuje predsednik omenjenega društva Mirko Zorko, ki zato zahteva, da se jim župnik javno in pisno opraviči, sicer bodo sodno ukrepali.

Konjeniško društvo Sveti Jurij - Grčevje je po ustanovitvi leta 2003 iskalo primeren prostor za srečevanja in druženja. Prišli so na idejo, da bi skupaj z župnijo Šentpeter - Otočec obnovili staro mežnarijo, ki je pod cerkvijo sv. Jurija v Srednjem Grčevju propadala. »Takratni župnik Franc Dular se je s tem strinjal. Objekt je bil v zelo slabem stanju, vse se je podiralo, zato smo morali pošteno zavihati rokave. Dela so se začela ob koncu leta 2010; uredili smo tla, zamenjali lesen strop, podrli nekaj sten, postavili nov gank, med drugim smo poskrbeli za ureditev nove strehe, za napeljavo vodovoda in postavili kamnito peč za ogrevanje prostorov,« pripoveduje Zorko. Člani društva so po njegovih besedah pomagali pri obnovi objekta, delali so udarniško in vložili več tisoč ur prostovoljnega dela. Uredili so tudi okolico mežnarije; prej je tam rastlo grmičevje. »Pripravili smo tako, da je bilo pozneje precej manj dela za obrtnike. Po računih, ki jih imamo še vse spravljene, je župnijo obnova mežnarije stala 23.800 evrov. Naše društvo ji je nakazalo 7.500 evrov, da je pokrila nekatere račune. Od tega zneska pa se je nato v naslednjih letih odštevala najemnina, župniji smo namreč letno plačevali 500 evrov,« pove Zorko.

Ponosni so bili na prenovljen objekt, na bližnjem travniku so ob odobravanju župnika Dularja uredili še priveze za konje. Vsako leto so 24. aprila na god sv. Jurija organizirali povorko in blagoslov kon. A letos po 64 letih prvič tradicionalne povorke ni bilo.

Upokojeni duhovnik Franc Dular se je pred leti takole na konju udeležil povorke ob tradicionalnem blagoslovu konj, ki je potekalo v Srednjem Grčevju. (Foto: arhiv Konjeniškega društva Sveti Jurij - Grčevje)

Razlog je, da so morali marca izprazniti prostore nekdanje mežnarije, kajti iztekla se jim je pogodba. »Župnik Jože Rački, ki je nasledil Dularja, je dejal, da se župniji ne izplača, da smo še najemniki prostorov. Že ko je prišel v našo faro, nam je takoj dvignil letno najemnino s 500 na 1.100 evrov. Čeprav smo ga poskušali pregovoriti, je vztrajal, da gremo ven. ... Odstraniti smo morali tudi priveze za konje na travniku, saj je župnik zahteval, da vse povrnemo v prvotno stanje,« z žalostnim tonom pove Zorko.

Kaj še očitajo zdajšnjemu župniku? Kaj kažejo računi ene in druge strani? Kako zadevo komentira župnik Jože Rački in kako Škofija Novo mesto? In kako je s svojega zornega kota zgodbo osvetlil tudi danes že upokojeni duhovnik Franc Dular?

O vsem tem podrobneje v današnjem novem tiskanem Dolenjskem listu.

Rok Nose