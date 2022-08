Tovornjakar brez vozniške, nekateri pa ob tem tudi pijani

11.8.2022 | 12:40

(foto: arhiv DL; PU NM)

Policisti PP Trebnje so sinoči okoli 22. ure v Šentrupertu zaradi nezanesljive vožnje ustavili osebni avtomobil, na katerem ni bilo registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,60 miligrama alkohola. VW polo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred polnočjo so policisti PPP Novo mesto v Trebnjem zasegli avtomobil tudi 39-letnemu vozniku, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih in Zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2320 evrov.

Na mejni prehod Metlika je okoli polnoči pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in 36-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Tudi on je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,31 miligramov alkohola. Citroen berlingo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tovornjakar brez vozniške

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na izvozu z avtoceste v bližini Trebnjega ustavili voznika tovornega vozila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so tovorno vozilo zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Šentrupertu je med 7. 8. in 10. 8. nekdo skozi okno vlomil v počitniško hišo in poškodoval notranjost objekta. Latnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5.000 evrov.

V Novem mestu je med 3. 8. in 10. 8. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar in zlat nakit. Škode je za okoli 3.000 evrov.

V minuli noči je v Mokronogu nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Ponikve) izsledili in prijeli devet državljanov Indije in na območju PP Črnomelj (Dolenjci) dva državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 217 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

