FOTO: Do konca avgusta zaprta zaradi varnosti

12.8.2022 | 12:50

Gradijo kolesarsko povezavo med Čatežem ob Savi in Krško vasjo. (Foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Še do 31. avgusta velja popolna zapora na državni cesti na Čatežu ob Savi na odseku od gostilne Budič do ŠRC Grič. Cesto so, kot smo že poročali, zaprli zaradi gradnje kolesarske povezave med Čatežem ob Savi in Krško vasjo in zaradi obnove ceste.

Obvoz

Med popolno zaporo so preusmerili osebna vozila, avtobuse in traktorje skozi Čatež ob Savi, obvoz za tovorna vozila je preko Krškega. Na omenjeni čateški obvoznici zaradi ozkega vozišča promet med avtocestnim nadvozom in parkiriščem nad pokritim vkopom Čatež poteka izmenično enosmerno, tam sta semaforja.

Zaradi varnosti

Popolno prometno zaporo so podaljšali zaradi varnosti. »Ob izvedbi izkopov za oba podporna zidova se pojavlja nevarnost zrušenja ceste v gradbeno jamo in s tem ni omogočen varen potek prometa nad gradbiščem, zato je bilo potrebno zaporo podaljšati in s tem omogočiti varno izvajanje del,« pravijo na občini Brežice.

