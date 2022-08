Do prihoda reševalcev pomagali gasilci; šibek potresni sunek v bližini Kočevja

12.8.2022 | 07:00

Sinoči ob 19.55 so gasilci PGD Pirošica posredovali v naselju Gorenja Pirošica, občina Brežice, kjer so do prihoda reševalcev nudili pomoč onemogli osebi. Reševalci NMP Brežice so občanko na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 18.50 so gasilci PGD Sevnica, na Cesti na grad v Sevnici, s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu.

Šibek potresni sunek v bližini Kočevja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.35 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 51 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Kočevja. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Kočevja, Stare Cerkve, Mlake pri Kočevju, Gorenj, Slovenske vasi in Konca vasi, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 9:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC na izvodu PODBORŠT.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Brinsko selo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADRIA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ izvod Suhi most-Razdelilec.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 6:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRONOG DEU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ROJE 2, nizkonapetostno omrežje Camloh;

- od 10:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI MOKRONOG, DOLENJE ZABUKOVJE, DREČJI VRH, TREBELNO, JELŠEVEC, ČRPALIŠČE TREBELNO, ČUŽNJA VAS, CIKAVA, MIRNA VAS, GORENJE ZABUKOVJE, BLEČJI VRH IN VRH TREBELNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.