V Črnomlju padel motorist

12.8.2022 | 10:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sinoči nekaj po 22. uri so bili črnomaljski policisti obveščeni o padcu motorista v Črnomlju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 37-letni motorist, državljan Hrvaške, med vožnjo po klancu navzdol zaviral, izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval.

Prijeli štiri tihotapce migrantov

Včeraj nekaj po 7. uri so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak. Državljan Italije je v vozilu prevažal pet državljanov Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Okoli 15.30 so na avtocestnem postajališču Grič kontrolirali voznika kombija slovenskih registrskih oznak. Dva državljana Turčije sta v vozilu prevažala šest državljanov Iraka in državljana Irana.

V minuli noči pa so na območju Trnja ustavili osebni avtomobil nemških registrskih oznak. Državljan Nemčijeje prevažal pet državljanov Irana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Štirim osumljencem kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila, s katerimi so prevažali tujce. S kazensko ovadbo jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Irana in Iraka še niso zaključeni.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Loče, Dobeno, Dobova, Rajec, Velika Dolina) izsledili in prijeli 13 državljanov Indije, 11 državljanov Iraka, devet državljanov Nepala, devet državljanov Burundija, pet državljanov Irana, tri državljane Kube, dva državljana Gvineje, dva državljana Komorija in državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto sov minulih 24. urah sicer skupno intervenirali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 188 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih sta se lažje poškodovala kolesar in motorist, in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Na mejnem prehodu Metlika so zasegli avtomobil kršitelju, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.