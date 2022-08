V Dolenjskih Toplicah drevi začetek festivala stare glasbe Seviqc 2022

12.8.2022 | 09:40

Zvečer koncert v Hudičevem turnu ...

... še prej v topliškem KKC predtakt. (Fotografiji: arhiv DL, M. M. in F. V.)

Dolenjske Toplice/Soteska - Festival stare glasbe Seviqc Brežice 2022 se bo v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah drevi ob 19. uri začel s festivalskim predtaktom in v Hudičevem turnu v bližnji Soteski uro kasneje nadaljeval z nastopom srbskega lutnjista Andreja Jovanića. Koncerte utečenega in uglednega festivala bodo pripravili v štirih občinah.

Festival Seviqc bo letos potekal na prizoriščih v občinah Dolenjske Toplice, Brežice, Šmartno pri Litiji in Loška dolina. Končal se bo 20. avgusta.

Jovanić bo festival v Soteski odprl z večerom Robert de Visee - Nekega večera v Versaillesu, 1686. Nastopil bo s francosko teorbo in z baročno kitaro.

Dva dneva kasneje oziroma v nedeljo bo v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah nastopil slovenski trio OperArija, ki ga sestavljajo sopranistka Petra Vrh Vrezec, baritonist Al Vrezec in organist Gregor Klančič. Večer so poimenovali Ave Maria skozi stoletja.

Naslednji koncert bodo 16. avgusta pripravili na Gradu Bogenšperk v Občini Šmartno pri Litiji, kjer se bo italijanski violončelist Federico Toffano na samostojnem koncertu predstavil s sporedom Solitudine e liberta oziroma Samota in svoboda, med Bachom in Italijo.

Festival bodo 17. avgusta nadaljevali v dvorani na gradu Brežice, kjer se ta večer obeta samostojni nastop španskega violinista Jorgeja Jimeneza. Na glasbenem večeru z naslovom V Bachov razmislek bo predstavil Bachove Goldbergove variacije v violinski preobleki.

Predzadnji festivalski večer bodo 19. avgusta prav tako pripravili v brežiški grajski dvorani, kjer bo s sporedom Ženske baroka nastopil češki kvintet Musica Poetica. Sestavljajo ga mezzosopranistka Jana Janku, violinist Martin Flašar, flavtistka Lucie Lukašova, čembalistka Kamila Dubska in Katerina Stavkova z violo da gamba.

Zadnji festivalski večer bo 20. avgusta potekal na gradu Snežnik v Občini Loška dolina, kjer bo slovenska tričlanska zasedba Messa di voce z gostjo, kolumbijsko čelistko Johanno Lopez Valencia, ki bo nastopila z violo da gamba, predstavila spored Stilus fantisticus - Fantastični slog oziroma V raziskovanju zgodnjega baroka in improvizacije. Trio sestavljajo Urška Cvetko - kljunasta flavta, Mojca Jerman - violina ter Izidor Erazem Grafenauer - baročna kitara in teorba.

Koncert na gradu Snežnik je že razprodan. Kot so še dodali organizatorji, bodo uro pred vsakim koncertom pripravili festivalski predtakt oziroma klepet z izvajalci.

Festival stare glasbe Seviqc so zasnovali leta 1982. Leta 1997 so ga iz Radovljice preselili v Brežice, leto kasneje so ga razširili na sosednje občine, še kasneje pa po vsej državi. Naziv Seviqc je skovanka iz latinščine "semper vita quam creata" in označuje glasbo večno živo, kot je bila ustvarjena.

STA; M. K.