Dela na Majcnovi in Strmeckijevi

13.8.2022 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Krško - Kostak je v ponedeljek, 8. avgusta, pričel z izvedbo obnovitvenih del na Majcnovi in Strmeckijevi ulici v Krškem.

Gradbena dela bodo izvajali fazno, po posameznih odsekih, dostopi do stanovanjskih in poslovnih objektov bodo omogočeni.

Možne so tudi spremembe predvidenega časovnega napredovanja oz. dokončanja delov izgradnje posameznih odsekov, odvisno od vremenskih razmer in ostalih nepredvidenih okoliščin med samo gradnjo, pravijo na Kostaku in prosijo za razumevanje, strpnost in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del. Direktor Komunale Jože Leskovar predvideva, da naj bi dela trajala kar nekaj tednov, lahko tudi okoli dva meseca.

P. P.