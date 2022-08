Pri črpalki zgorel avtomobil

13.8.2022 | 08:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.24 je na parkirišču bencinskega servisa Čatež ob Savi, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Skopice, ki so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Skopice. Vozilo je uničeno.

Gorele tudi smeti

Ob 10.22 so v bližini naselja Drnovo, občina Krško, gorele smeti. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli štirih kvadratnih metrih pogasili in preprečili nadaljnje širjenje v bližnji gozd.

Madež v Senovskem potoku

Ob 9.09 je bil v Brestanici, občina Krško, v Senovskem potoku opažen temni madež. Gasilci PGE Krško so pregledali strugo in obrežje potoka ter odvzeli vzorec. Po posvetovanju s pristojnimi službami se domneva, da gre za naravni proces. Nevarnosti za okolje ni, sporočajo iz regijskega centra za obveščanje.

M. K.