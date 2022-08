Na EP v Nemčiji v reprezentančnem dresu tudi Finkšt, Per in Jarc

13.8.2022 | 09:40

München - vsi trije kolesarji novomeškega kluba v dresu slovenske reprezentance

Aljaž Jarc

David Per

Tilen Finkšt

München/Novo mesto - V Münchnu se je začel posebni športni dogodek, na katerem v različnih športih poteka kar devet evropskih prvenstev. Za novomeške privržence športa bo zanimivo tekmovanje v kolesarstvu. Na cestni dirki, ki bo v nedeljo, 14. avgusta, bodo namreč v dresih slovenske reprezentance nastopili trije člani KK Adria Mobil - Tilen Finkšt, David Per in Aljaž Jarc.

Selektor Uroš Murn je poleg njih v izbrano vrsto vpoklical še Luko Mezgeca, ki bo kapetan, Domna Novaka, Jako Primožiča, Matica Žumra in Jana Tratnika. Slednja bosta slovenske barve zastopala tudi na kronometru, ki bo na sporedu 17. avgusta.

Trasa 209,4 km dolge cestne dirke je precej razgibana, z dvema vzponoma, vendar še v prvi polovici dirke, tako da strokovnjaki ocenjujejo, da bo zmagovalca odločil ciljni sprint večje skupine. Po 144,4 km v okolici Münchna namreč kolesarje čaka še 5 krogov po 13 km v samem centru bavarske prestolnice.

Uroš Murn: »Na evropsko prvenstvo se odpravljamo s ciljem po vidnejši uvrstitvi. Trasa cestne dirke je takšna, da se pričakuje ciljni sprint glavnine. Kapetan Luka Mezgec je v dobri formi, že na začetku sezone si je dobro uvrstitev na evropskem prvenstvu postavil za enega glavnih ciljev. Ekipo sestavljajo kolesarji, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami taktično dobro odpeljejo do vstopa v zaključne kroge po centru Münchna in potem Luko pripeljejo do dobrega položaja za zaključni sprint, v katerem se bo lahko boril za najvišja mesta. V sprintu pa se lahko zgodi marsikaj.«

Aljaž Jarc: »Vesel sem, da sem dobil priložnost zastopati slovenske barve na evropskem prvenstvu. Vemo, da je kapetan in vodja ekipe Luka Mezgec, ki mu bomo poskušali pomagati po najboljših močeh, da bi dosegel čim boljši rezultat. V zadnjem času sem zavzeto treniral, počutim se dobro in upam, da bomo tako Luka kot ostali fantje iz reprezentance dosegli dober rezultat.«

Tilen Finkšt: »Velika čast je nastopati za reprezentanco. Dobro sem pripravljen in upam, da bom našemu kapetanu Luki Mezgecu čim boljša podpora, hkrati pa bom tudi sam poskušal doseči dobro uvrstitev. Mislim, da je Luki trasa pisana na kožo, tako da lahko res poseže visoko.«

David Per: »Traso dirke smo videli, ogledali si jo bomo še v živo. V prvi vrsti bom poskušal čim bolj pomagati našemu kapetanu, pa tudi sam lahko glede na profil trase dobro dirkam, tako da optimistično pričakujem dirko.«

M. K.

Foto: KK Adria Mobil