Oživljanje ni uspelo; potresni sunek v bližini Mokronoga

14.8.2022 | 08:30

Simbolna slika (arhiv DL): Bi znali oživljati, če bi bilo treba? Če le imate priložnost, se udeležite kakšne od predstavitev uporabe defibrilatorja.

Sinoči ob 21.48 so v ulici Cvibelj v občini Žužemberk gasilci PGD Žužemberk kot prvi posredovalci pomagali pri oživljanju osebe do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oživljanje je bilo neuspešno.

Potresni sunek v bližini Mokronoga

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 21.42 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 51 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Mokronoga.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Mirne, Mokronoga, Trebnjega, Hrastja pri Mirni Peči in Hrastovice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

M. K.