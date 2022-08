FOTO: PGD Ostrog za sto let nov gasilski avto, a imajo tudi čoln

14.8.2022 | 10:30

Ponosni in veseli ob novem gasilskem vozilu, ki ga je blagoslovil šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

Ostrog - Jernejevo 2022 se je pričelo s slavnostnim dogodkom – praznovanjem 100-letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ostrog, ki je eno od desetih društev Gasilske zveze Šentjernej in peto s tako častitljivo starostjo v zvezi.

Včeraj popoldne je bilo tako v vasi Ostrog veselo – začelo se je z gasilsko parado, ki sta ji takt dajala Pihalni orkester občine Šentjernej in Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, sledila je slavnostna akademija z gosti: Francem Bradeškom iz GZ Slovenije, Alešem Medletom, predsednikom GZ Šentjernej ter predstavnikom dolenjske regije GZ Slovenije, poveljnikom GZ Šentjernej Jožetom Grubarjem, županom občine Šentjernej Jožetom Simončičem, gosti iz pobratenega gasilskega društva DVD Sića s Hrvaške, gasilci iz PGD Prekopa, Kostanjevica na Krki ...

Aleš Črtalič

Združeni godbeniki iz Šentjerneja in Kostanjevice

Predsednik PGD Ostrog Aleš Črtalič je na kratko orisal zgodovino nastajanja društva, ki je prehodilo dolgo in zahtevno pot, a ves čas ostalo zvesto načelom in vrednotam svojih predhodnikov: biti solidaren in vedno pomagati ljudem v stiski in ob naravnih nesrečah, ki to še zdaleč niso več le požari, ampak razne vremenske ujme, poplave itd..

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1922 kot prostovoljna gasilska četa, ki je delovala na območju vasi Ostrog, Prekopa in Šentjanž. Prekopa se je kmalu odcepila in nastalo je PGD Ostrog. Ustanovitelji društva so za shranjevanje orodne opreme in podarjene ročne brizgalne že leta 1930 postavili lesen gasilski dom, leta 1954 pa je bil s pomočjo prostovoljnih prispevkov in dela zgrajen dom.

Vsak evro za naložbe

Vseh sto let so gasilci iz Ostroga nabavljali novo opremo in vozila, trudili so se za napredek, da so bili kos vsem nalogam. Društvo, ki je od leta 2000 pomemben člen GZ Šentjernej, je ob vsakem okroglem jubileju in tudi vmes poskrbelo za kako izboljšavo: tako so ob 80-letnici društva npr. obnovili fasado doma, kasneje uredili podstrešje v dvorano, prenovili spodnje prostore in prekrili streho, ob 90-letnici so kot prvo gasilsko društvo v šentjernejski zvezi nabavili reševalni čoln na vodi, saj so ob velikih poplavah v šentjernejskem koncu leta 2010 videli, kako je to potrebno. Pred kratkim so uredili tudi vadbišče za svoje člane. Marsikaj so si omogočili s svojim delom, saj so že vrsto let odgovorni za organizacijo pogostitve ob 1. maju na Javorovici. Vsak zaslužen evro namenijo za zastavljene naložbe.

Vseskozi so gasilci PGD Ostrog skrbeli tudi za nov vozni park in prav ob stoletnici društva so namenu predali novo vozilo GVM, ki bo služilo za prevoz moštva in opreme.

Kot je povedal predsednik Črtalič, so za finančno pomoč hvaležni Občini Šentjernej. Tako so sedaj dobro opremljeni za intervencije tako v domačem okolju kot drugod, saj radi priskočijo tudi na pomoč drugod po Sloveniji. Tudi pri gašenju požarov na Krasu niso umanjkali.

PGD Ostrog za zgled

Pohvalnih besed o društvu, ki šteje okrog 140 članov, od tega več kot 20 operativcev, so bili vsi govorniki.

»GZ Slovenije je na taka društva, kot je vaše, zelo ponosna. Veste, da je moč v sodelovanju. GZ se vam za vse pomoči zahvaljuje, z novim avtom pa boste še hitrejši in učinkovitejši,« je med drugim dejal Franc Bradeško, član upravnega odbora GZ Slovenije.

Jože Simončič

»Hvala vam, da se na vas lahko vedno znova zanesemo. Za občino in širšo družbo ste nepogrešljivi, saj z opravljanjem javne gasilske službe varujete ljudi in premoženje, s svojim širšim družbenim delovanjem pa povezujete in spodbujate ljudi v svojem okolju, kar je še kako pomembno,« je dejal župan Jože Simončič. Občina jim zato pomaga, tudi finančno.

Na osnovi dogovora občina že drugo leto zapored namenja iz proračuna za investicije v gasilstvo 100 tisoč evrov in sicer tako, da se za vsako gasilsko vozilo nameni 70 odstotkov vrednosti nabave. Tako je bilo tudi v Ostrogu, ki je četrto v dveh letih. Župan je obljubil, da bo občina gasilcem še naprej stala ob strani.

Aleš Medle

Pevka Katja Bregar

Za uspešno sodelovanje z GZ Šentjernej se je gasilcem Ostroga zahvalil predsednik zveze Aleš Medle in pojasnil vlogo zveze. Med njimi je tudi organizacija izobraževanj in tabori za mlade – mladine je tudi v PGD Ostrog veliko in nasploh so člani uspešni na tekmovanjih. Županu Simončiču se je Medle zahvalil za posluh za gasilstvo, saj gasilci brez ustrezne opreme ne morejo opravljati svojega humanega poslanstva.

Mnoge zahvale, priznanja …

Praznovanje okroglega jubileja je bila tudi priložnost za zahvalo vsem, ki podpirajo PGD Ostrog, od sponzorjev ter seveda vseh prednikov društva. Tudi nanje niso pozabili, saj so svoje poslanstvo več kot dobro opravili. Zato so podelili številne zahvale in priznanja, tudi za posebne zasluge pri obstoju in razvoju društva.

Omenimo le dva: Antona Puclja in Vlada Rebselja, ki sta vrsto let opravljala tako vlogo predsednika kot poveljnika društva. Rebselj je tudi edini častni član društva in ob stoletnici mu je društvo podelili plaketo v zahvalo za njegov velik doprinos k obstoju in razvoju PGD Ostrog.

Bradeško je podelil tudi odlikovanje PGD Ostrog za posebne zasluge v gasilstvu.

Slavljenci pa so se posebnim darilom zahvalili za trud svojemu sedanjemu predsedniku Alešu Črtaliču, ki društvo vodi že 14. leto.

Praznično akademijo je prijetno povezoval Rado Trifković, za glasbeno popestritev je poskrbela mlada pevka Katja Bregar, k slovesnemu vzdušju so prispevali godbeniki, sledila pa ješe gasilska veselica z ansamblom Pogum. Tako so častitljevi jubilej in novo pridobitev, gasilski avto, gasilci PGD Ostrog res slovesno proslavili.

Besedilo in foto: L. Markelj

