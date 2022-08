Evropejci proti jugu, na mejah kolone

14.8.2022 | 11:00

Poletna turistična sezona je na vrhuncu, temu primerno je tudi stanje na mejnih prehodih. Čakalne dobe so daljše na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, zastoj je pred predorom Karavanke na meji z Avstrijo.

Promet na slovenskih cestah se sredi enega prometno najbolj obremenjenih obdobij v poletni turistični sezoni gosti. Ta konec tedna sicer zaradi ponedeljkovega praznika Marijinega vnebovzetja in dejstva, da so v Avstriji, Italiji, velikem delu Nemčije ter drugod po Evropi sredi poletnih počitnic, velja za enega bolj prometno obremenjenih. Še večjo zgostitev prometnih tokov se v smeri proti notranjosti države pričakuje v ponedeljek, ob sprostitvi tovornega prometa po podaljšanem prazničnem vikendu pa tudi v torek.

Zastoji in čakalne dobe

Do zastojev po poročanju Prometno informacijskega centra za državne ceste RS standardno prihaja na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je dolg en kilometer. Za vstop v Slovenijo morajo vozniki čakati do ene ure, za vstop na Hrvaško pa do pol ure.

Na avstrijski strani predor Karavanke je zastoj dolg tri kilometre, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Na slovenski strani je zastoj pri Hrušici dolg dva kilometra.

Do zastojev prihaja tudi na državni cesti pred mejnim prehodom Jelšane na poti proti Kvarnerju. Na Jelšanah je tako za izstop iz Slovenije treba trenutno čakati do ene ure, na vstop pa do pol ure. Na bližnjem mejnem prehodu Starod je čakalna doba za izstop iz Slovenije do ene ure, do zastojev prihaja tudi na državni cesti pred prehodom.

Na mejnem prehodu Dragonja v Istri se za izstop iz Slovenije čaka med eno in dvema urama, na vstop pa do ene ure. Do ene ure se pri izstopu iz Slovenije čaka tudi na alternativnem prehodu Sečovlje, približno pol ure pa je čakalna doba za vstop v Slovenijo. Zastoji so na cestah pred obema prehodoma.

Za vstop v Slovenijo se okoli uro in 15 minut čaka tudi na mejnem prehodu Obrežje v Posavju.

Drugod na omrežju avtocest in državnih cest je promet povečan na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter na državnih cestah med Lescami in Bledom.

Osveženo ob 18. uri:



Na meji s Hrvaško daljše čakanje še na Gruškovju in Obrežju

Promet na slovenskih cestah, ki je bil sredi enega prometno najbolj obremenjenih obdobij v poletni turistični sezoni tudi danes ponekod zgoščen, se umirja. Na mejnih prehodih s Hrvaško so daljše čakalne dobe še na Gruškovju in Obrežju, zastoj pred predorom Karavanke na meji z Avstrijo pa se postopno skrajšuje.

Trenutno je po poročanju Prometno informacijskega centra za državne ceste RS pri Hrušici dolg še tri kilometre, kar je pol manj kot na vrhuncu navala turistov, ki se s hrvaške obale vračajo domov v Avstrijo, Nemčijo in na sever Evrope. Še naprej je zaprt uvoz Hrušica proti Karavankam. Izvoz Lipce za Jesenice je v smeri Karavank odprt samo za lokalni promet, policisti za domačine in lokalni promet predlagajo izvoz Lesce, medtem ko tranzitne potnike pozivajo, naj kljub zastoju uporabijo avtocesto.

Ker se je del tranzita preusmeril na mejni prehod Ljubelj, na avstrijski strani pa izvajajo mejni nadzor, predor Ljubelj občasno zapirajo.

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj še naprej dolg en kilometer. Za vstop v Slovenijo morajo vozniki še vedno čakati več kot dve uri, za vstop na Hrvaško pa do pol ure. Za vstop v Slovenijo se do eno uro čaka tudi na mejnem prehodu Obrežje v Posavju.

Promet je še naprej zgoščen tudi na državni cesti pred mejnim prehodom Jelšane na poti proti Kvarnerju, pa čeprav je za izstop iz Slovenije tam treba čakati le še do pol ure. Z bližnjega mejnega prehoda Starod ne poročajo več o čakalnih dobah.

Skoraj popolnoma so se umirile razmere v Istri, kjer le še z mejnega prehoda Sečovlje poročajo o do polurnem čakanju na izstop iz države.

Drugod na omrežju avtocest in državnih cest se zastoji, kot je običajno za poletje, še naprej občasno pojavljajo med Lescami in Bledom.

STA; M. K.