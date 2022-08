Jazzinty 2022: Zdaj pa jazz s polnimi pljuči

15.8.2022 | 12:00

Ljubitelje jazza v Novem mestu čaka s koncerti bogat teden. Na sliki nastop novomeškega saksofonista Igorja Lumperta s kolegi na jazzintyju 2018. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Z dopoldanskimi glasbenimi delavnicami in večernimi koncerti se danes v Novem mestu začenja tradicionalni festival Jazzinty. Po predlanski odpovedi in lanski zaradi epidemije nekoliko okrnjeni izvedbi mednarodnih glasbenih delavnic in jazzovskega festivala Jazzinty so se prireditelji tega tradicionalnega avgustovskega druženja jazzovskih glasbenikov in ljubiteljev jazzovske glasbe organizacije lahko lotili pogumneje in v Novo mesto povabili tudi več tujih glasbenikov, mentorjev in tudi udeležencev, ki jih bo tokrat sedemdeset iz dvanajstih evropskih držav.

Zavod Novo mesto oziroma Kulturni center Janeza Trdine, ki je organizacijo Jazzintyja pred leti prevzel od zavoda LokalPatriot, letos festival in delavnice pripravlja s švicarsko šolo Jazzcampus iz Basla, ki jim je kot umetnika v rezidenci v Novo mesto pripeljala kitarista svetovnega kova Lionela Louekeja, člana aktualne zasedbe enega največjih jazzovskih pianistov v zgodovini Herbieja Hancocka. Loueke, ki se med drugim ponaša tudi z nominacijo za glasbeno nagrado grammy, bo imel na festivalu četrtkov solistični koncert.

Festivalski del se bo kot vedno začel v ponedeljek, ko se bodo najprej predstavili dijaki ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet, ki jim bo sledil koncert multižanrske zasedbe Salomea na čelu z nemško jazzovsko pevko in skladateljico Rebekko Salomeo Ziegler. V torek se bodo z zasedbo Katom predstavili študentje iz Bassla oziroma tamkajšnje glasbene univerze, sledil pa jim bo koncert znanstvenofantastične zasedbe Liun, ki jo vodi v Berlinu živeča švicarska pevka Lucia Cadotsch.

V sredo se na novomeški jazzovski oder vrača koncert zmagovalca nagrade jazzon, natečaja za najboljšega mladega jazzovskega skladatelja. Svoje skladbe je tokrat poslalo enaindvajset mladih slovenskih jazzovskih skladateljev, kar je nepričakovano dober odziv in potrditev, da je nagrada v teh letih postala pomembna referenca v biografijah njenih dozdajšnjih dobitnikov. Pred razglasitvijo nagrade bo v frančiškanski cerkvi orgelski koncert dobitnika nagrade jazzon iz leta 2014 Roka Zalokarja, danes uveljavljenega jazzovskega pianista, klaviaturista in skladatelja. Podelitvi nagrade in koncertu zmagovalca bo sledil še avdiovizualni spektakel slovenskega tria saksofona, bobnov in vizualij Etceteral.

Rok Zalokar je nagrado jazzon prejel leta 2014, tokrat pa bo imel v frančiškanski cerkvi orgelski koncert, ki mu bo sledil nastop letošnje dobitnice jazzona Veronike Kumar. (Foto: I. Vidmar)

V četrtkovem programu bo poleg že omenjenega koncerta umetnika na rezidenci Lionela Louekeja še koncert fuzije elektronske in ljudske glasbe mentorjev delavnice Jazzinty Jasona Lindnerja in gramijevca Panagiotisa Andreouja. Petkov večer bo znova domače obarvan, na oder pa bodo stopili pevka Maja Keuc skupaj z zasedbo izjemnih slovenskih glasbenikov – s saksofonistom Juretom Puklom, pianistom Markom Črnčcem, z bobnarjem Žigo Kožarjem in basistom Tadejem Kamplom, za nekoliko bolj plesno vzdušje pa bo v nadaljevanju večera poskrbela zasedba Funk Fact. Kot veleva tradicija, bodo v soboto udeleženci delavnic na zaključnem koncertu pokazali, kaj so se v tem tednu naučili. Vsi koncerti bodo na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine z začetkom ob 20. uri z izjemo nastopa Roka Zalokarja, ki se bo v frančiškanski cerkvi začel ob 17.30. Vsem koncertom bo ob 22. uri sledil jam session. Poleg tega bodo vsak dan od 14. do 16. ure tudi za javnost odprta predavanja o različnih glasbenih tematikah. Letošnja predavanja bodo tematsko osredinjena na rdečo nit produkcije – tehnologijo v glasbi. Govorili bodo o tehnoloških vplivih v glasbi, uporabi elektronike v jazz glasbi, digitalnih medijih, o kompoziciji in aranžiranju.

I. Vidmar