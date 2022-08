25 let novomeških skavtov - enkrat skavt, vedno skavt!

15.8.2022 | 18:20

Za skavtsvo zanimanje raste.

Novo mesto - Vrhunec skavtskega leta so poletni tabori, ki pa so bili za novomeške skavte letos nekaj posebnega. Zadnji teden julija so namreč praznovali 25 let obstoja stega Novo mesto 1, ker pa zanimanje za skavtstvo narašča, so ustanovili še novo lokalno skavtsko enoto, steg Novo mesto 2, ki bo deloval v Prečni. Prvi ima sedež v šmihelski župniji.

Kot povesta vodji obeh stegov, Matej Mesojedec in Luka Gorenčič, so prvi del poletnih taborov po starostnih skupinah preživeli na različnih lokacijah na Dolenjskem in drugod po Sloveniji, med 29. in 31. julijem pa so se skupaj zbrali na taboru v Mihovici pri Šentjerneju.

Tam so potekale različne dejavnosti: grajenje mostov, pot preživetja, delavnice, na katerih so se učili različnih veščin. Pripravili so tudi velik kulturni spektakel ter slovesno sv. mašo s skavtskimi zaobljubami, na kateri so člani novonastalega stega prejeli nove skavtske rutice.

Vse je bilo usmerjeno v skupno delovanje obeh stegov, ki stojita vsak na svojem bregu reke Krke – prvi v Šmihelu, drugi v Prečni. Tabor so zato poimenovali Reka ni prepreka.

ZANIMANJE RASTE

Iztok Kavšek

Novomeški skavti letos štejejo že okrog dvesto članov, med katerimi je 28 voditeljev ter trije duhovni asistenti. Da so se tako razcveteli, še posebej veseli pobudnika in začetnika Iztoka Kavška iz Novega mesta, ki je eden od prve osmerice zanesenjakov, ki so 13. decembra leta 1997 sprejeli skavtske zaobljube in postavili temelje skavtstva v Novem mestu. Kot pove, je bil med pobudnik takratni župnik v Župniji Novo mesto - Šmihel g. Ciril Plešec, s prihodom kaplana g. Marka Japlja pa se začelo zares.

»Sprejeli smo prvih trideset otrok, okrog deset volčičev, deset izvidnikov in deset popotnikov, v glavnem so bili to več ali manj naši otroci. A dober namen skavtstva so prepoznali mnogi in članstvo je naraščalo. Preko naše organizacije je v četrt stoletja tako šlo od pesto do tisoč otrok iz vseh koncev Dolenjske in res sem vesel, da smo v ne ravno naklonjenih razmerah za skavtstvo zanj postavili dobre temelje. Danes že mnogi otroci prvih skavtov hodijo po njihovih stopinjah,« pove Kavšek, vesel, da so starši prepoznali, da gre za dobro aktivnost za otroke, v vseh ozirih.

VZGOJA ZA ŽIVLJENJE

Skavtstvo, ki se v najmlajših skupinah, kot so bobri in volčiči, začne z igro in urjenjem ročnih spretnosti, namreč ne pomeni le učenja veščin življenja v naravi, orientacije, vozlarstva, priprave hrane, postavljanja zgradb iz lesa, pohodništva, ipd., ampak tudi v vseh naslednjih starostnih skupinah (izvidniki, popotniki) predvsem učenje pravih vrednot za življenje.

»Te so dane od Boga, to je bistveno za skavte. Te vrednote so: prijateljstvo, bratstvo, ljubezen, sobivanje, dobrodelnost, medgeneracijsko sožitje, aktivno državljanstvo, skratka naš moto je Vedno pripravljen služiti,« pove Kavšek in poudari, da je skavtsvo pravzaprav vzgoja za življenje, »da se znamo odzvati v različnih situacijah, se prilagoditi, da smo vedno pripravljeni, da vztrajamo in ne obupamo.»

Več v zadnji številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: arhiv Novomeških skavtov

