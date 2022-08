Rampa za v Klevevž spet polomljena, že četrtič!

15.8.2022 | 15:00

Le koga tako moti postavljena zapornica za vstop k izviru v Klevevž, da se je kar naprej loteva?

Franc Anderlič, podžupan občine Šmarješke Toplice

Grič pri Klevevžu - V Klevevžu, zelo obiskani turistični točki, ki jo je občina Šmarješke Toplice v zadnjem obdobju lepo uredila, so bili nedavno znova na delu neznani vandali. V dveh letih - odkar je občina sprejela nov občinski odlok in z dvižno zapornico ob vstopu poskrbela za red, da obiskovalci ne parkirajo več svojih avtomobilov dobesedno na območju izvira, ampak pridejo tja peš - so že štirikrat zlomili oz. odstranili zapornico.

Tako je tudi sedaj ni in nekateri se zato mirno zapeljejo spet v dolino do toplice, kar seveda ne gre. Kot pove podžupan Franc Anderlič, vsak tak dogodek prijavijo na policijo in tudi zdaj nazadnje so si zadevo prišli pogledat policisti, da je vandalizem zabeležen.

Klevevž je kraj v šmarješki občini, kjer je potok Radulja izdolbel tesno sotesko ter jo okrasil z številnimi brzicami. Nahajajo poleg znamenite Klevevške naravne toplice, izvira termalne vode s temperaturo 24,8 stopinj Celzija. Toplica je obiskana skozi vse leto, tudi pozimi, ko posedanje v plitvem zajetju tople izvirske vode najbolj dene.

Rampa je znova odlomljena, že četrtič. Enkrat so jo čez čas našli celo v bližnji koruzi.

»Res je težko verjeti, da nekatere tako motijo te zapornice, ampak drugače ni šlo. Nikoli pa ni za vse prav. Enkrat je bila zapornica odlomljena in smo jo čez nekaj časa našli na njivi koruze. Območje izvira redno nadzoruje naš medobčinski inšpektorat, a zaradi vandalizma je občina za konec tedna zdaj poleti, ko je obiskovalcev največ, uredila še nadzor z varnostno službo. Nekateri namreč pri izviru vztrajajo pozno v noč, se zabavajo, napijejo, vpijejo, razgrajajo, kar seveda ne gre,« pove šmarješki podžupan.

Sicer ocenjuje, da so se obiskovalci Klevevža kar navadili na nov, strožji režim. Parkiranje vozil je mogoče v Slapih ali na vrhu pri nekdanji graščini Klevevž, kjer parkirnina znaša pet evrov – razen za domačine, ki lahko tam pustijo avtomobil brezplačno. Do izvira se potem spustijo po hribu po urejeni potki.

Besedilo in foto: L. Markelj