EP: Mezgec šesti, zanj delali tudi Novomeščani

15.8.2022 | 09:00

Vsi trije kolesarji novomeškega kluba v dresu slovenske reprezentance. (Foto: KK Adria MObil)

München - Nizozemec Fabio Jakobsen je novi evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Po 209,4 km dolgi trasi od Murnaua do Münchna je včeraj v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal Francoza Arnauda Demara in Belgijca Tima Merlierja. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na šestem mestu.

Štiriintridesetletni Kranjčan je tako dosegel tretjo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih za slovensko reprezentanco. Pred tem je bil Mezgec peti na EP v danskem Herningu, lani pa je ta uvrstitev uspela tudi Tadeju Pogačarju v italijanskem Trentinu.

Po najbolj strmem vzponu po dobrih 90 km je poskušal tudi slovenski kolesar Jan Tratnik, a ni imel uspeha. Slovenska osmerica predvsem s Tratnikom na čelu kot motorjem ekipe je dirko odpeljala po pričakovanjih in delala za Mezgeca. V zaključku je 34-letni Kranjčan dobro kolesaril v gneči in na koncu torej zasedel šesto mesto.

Selektor slovenske odprave Uroš Murn je na Bavarsko poleg Mezgeca odpeljal še Tilna Finkšta, Aljaža Jarca, Davida Pera, Domna Novaka, Jako Primožiča ter Matica Žumra in Tratnika, ki bosta v sredo nastopila še v vožnji na čas.

"Danes je bilo je tudi nekaj fantov iz celinskih ekip in so me tudi ti zelo prijetno presenetili. Pomembno je bilo, da si bil že v prvem krogu v ospredju, Jarc, Finkšt in Novak so bili na začetku tisti, ki so skrbeli za to, potem pa midva s Perom na koncu. Vedeli smo, da lahko Luka to lahko izkoristi in tudi je," je ekipo pohvalil tudi Tratnik.

* Izidi EP v kolesarstvu:

- cestna dirka, München (209,4 km), člani:

1. Fabio Jakobsen (Nizozemska) 4:38:49

2. Arnaud Demare (Francija) isti čas

3. Tim Merlier (Belgija)

4. Danny van Poppel (Nizozemska)

5. Sam Bennett (Irska)

6. Luka Mezgec (Slovenija)

7. Elia Viviani (Italija)

8. Alexander Kristoff (Norveška)

9. Jon Aberasturi (Španija)

10. Mads Pedersen (Danska)

...

55. Jaka Primožič (Slovenija) + 0:18

59. David Per (Slovenija) 0:25

60. Tilen Finkšt (Slovenija) isti čas

88. Jan Tratnik (Slovenija) 1:45

106. Aljaž Jarc (Slovenija) 3:31

109. Matic Žumer (Slovenija) isti čas

...

- odstop:

Domen Novak (Slovenija)

STA; M. K.