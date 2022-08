FOTO: Krka z zmago proti Kranju skočila na vrh lestvice

15.8.2022 | 10:00

Nogometaši Krke so včeraj z 2:0 premagali Triglav Kranj.

Novo mesto - Krka na vrhu, Krško pri dnu. Takšen je pogled na lestvico druge slovenske nogometne lige po treh odigranih krogih. Novomeščani so se novih treh točk veselili včeraj, ko so na Portovalu z 2:0 ugnali Triglav iz Kranja, drugačno vzdušje pa je bilo po petkovem porazu v taboru Krškega, ki je doma z 1:3 klonilo proti Nafti.

Kranjčani so v Novo mesto pripotovali lačni zmage, saj na prvih dveh tekmah niso vknjižili niti ene točke. A že po dvajsetih sekundah igre doživeli hladen tuš. Matic Marcius je podal z leve, Josip Krznarić je pred golom zgrešil žogo, a na pravem mestu je bil Kristijan Blaževski, ki je s petih metrov premagal vratarja gostov. Pet minut kasneje so se Novomeščani že veselili vodstva z 2:0. Kot z desne strani je izvajal Krznarić, ki je ob bližnji vratnici našel Andraža Lipca, ta pa je z volejem žogo neubranljivo poslal pod prečko. Gostje so po šoku uspeli vzpostaviti ravnotežje in si v nadaljevanju pripravili nekaj priložnosti, a gola niso dosegli.

Na začetku drugega polčasa so Kranjčani ostali še brez stebra obrambe, zaradi drugega rumenega kartona je moral iz igre Veron Šalja, kar je bila voda na mlin Novomeščanov. Razredčena obrambna vrsta gostov ni bila več tako trdna, a Dolenjci tega niso izkoristili. Najprej je imel lepo priložnost za zadetek Matic Marcius, a je bil napadalec Krke pri zaključnem strelu premalo natančen, zatem pa se je sam pred vratarjem gostov znašel še Dino Kapitanović, ki je prav tako žogo poslal mimo gola.

2. SNL, 3. krog:

Krka : Triglav Kranj 2:0 (2:0)

Strelca: 1:0 Blaževski (1.), 2:0 Lipec (6.).

Krka: Kruljac, Mešanović (od 87. Beguš), Ejup, Bedek, Kapitanović (od 87. Žur), Marcius (od 80. Potokar), Lipec, Krznarić, Zakrajšek, Blaževski (od 64. Prodanović), Marijanović (od 64. Horvat).

Krško : Nafta 1903 1:3 (1:1)

Strelci: 0:1 Stare (3.), 1:1 Rudonja (14.), 1:2 Haljeta (77.), 1:3 Sulejmanović (93.).

Krško: Ribič, Musa, Rudonja (od 89. Abiola), Hanžek, Shimba Olamba, Antunović (od 84. Lovrić), Kunštić, Brekalo (od 84. Ribič), Petrak, Arapović, Lesjak.

Roltek Dob : Beltinci Klima Tratnjek 1:1 (0:1)

Vitanest Bilje : Kety Emmi Bistrica 2:1 (2:0)

Primorje : Fužinar Vzajemci 1:4 (0:3)

Rogaška : Aluminij 0:1 (0:0)

Jadrani Dekani : Rudar Velenje 1:1 (0:1)

Ilirija 1911 : Brinje Grosuplje 1:1 (1:0)

Lestvica:

1. Krka 3 2 1 0 6:1 7

. Nafta 1903 3 2 1 0 6:1 7

. Beltinci Klima Tratnjek 3 2 1 0 6:1 7

4. Aluminij 3 2 1 0 4:1 7

5. Fužinar Vzajemci 3 2 0 1 10:6 6

6. Vitanest Bilje 3 2 0 1 6:6 6

7. Roltek Dob 3 1 2 0 5:3 5

8. Kety Emmi&Impol Bistrica 3 1 1 1 3:3 4

9. Ilirija 1911 3 0 3 0 1:1 3

10. Primorje 3 1 0 2 3:8 3

11. Rogaška 3 0 2 1 1:2 2

12. Rudar Velenje 3 0 2 1 2:4 2

13. Brinje Grosuplje 3 0 2 1 3:6 2

14. Krško 3 0 1 2 3:7 1

15. Jadran Dekani 3 0 1 2 1:5 1

16. Triglav Kranj 3 0 0 3 1:6 0

Besedilo in fotografije: R. N.

