FOTO: Klopotci že odmevajo po vinski gorici

16.8.2022 | 13:30

Janez Primožič z bratom Marjanom

Ekipa, ki je postavila klopotca velikana

Župnik Jakob Trček je letos blagoslovil 14 klopotcev.

Mala sela nad Šentrupertom - V vinski gorici Mala sela nad Šentrupertom so tudi letos na praznik Marijinega vnebovzetja pripravili blagoslov klopotcev, ki je bil že štirinajstič zapovrstjo. Držijo se običaja, da se na veliki šmaren oz. dan Marijinega vnebovzetja po vinorodnih območjih postavlja klopotce, da bi ti z ropotom odganjali ptiče in druge nadloge, ki bi utegnile ogroziti letino.

Blagoslov klopotcev je tradicionalno potekal pri zidanici Janeza Primožiča, ki je pred leti skupaj s sosedom Boštjanom Sladičem dal pobudo za ta dogodek. »Vse skupaj se je začelo bolj po naključju. Od Lovske družine Šentrupert sva dobila subvencijo zaradi škode, ki nama jo je povzročila srnjad. Odločila sva se, da denar porabiva tako, da organizirava blagoslov klopotcev, ki se je prijel in kasneje prerasel v tradicionalno prireditev. Prvič je župnik blagoslovil le nekaj teh lesenih naprav, največ pa jih je bilo 26,« pove Janez Primožič, ki je vesel, da se vsako leto pri njemu zbere veliko ljudi.

Dogodka se je udeležil tudi šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec, ki s sabo ni prinesel klopotca, saj nima vinograda, a pozdravlja, da občani na takšen način ohranjajo tradicijo. »Že štirinajst let zapovrstjo se lastniki klopotcev zberejo pri zidanici Janeza Primožiča, kjer poteka blagoslov klopotcev, ki jih potem namestijo v svoje vinograde. To je tudi priložnost za druženje, vedno je lepo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo,« je povedal župan.

Župnik Jakob Trček je letos blagoslovil 14 klopotcev. Tudi letos so pri Primožičevi zidanici postavili klopotca velikana, katerega vetrnice v premeru merijo več kot štiri metre, v vinogradu pa bo do trgatve odganjal ptiče. Po besedah Primožiča letos kaže na dobro letino.

Besedilo in fotografije: R. N.

