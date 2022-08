FOTO: Padel motorist; povozil ga je traktor

16.8.2022 | 07:00

Na cesti Žužemberk - Dvor je včeraj padel motorist. (Fotografiji: PGD Žužemberk)

Včeraj ob 9.46 je v bližini naselja Gradenc, občina Žužemberk, v gozdu traktor povozil osebo. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, nudili prvo pomoč ponesrečenemu do prihoda reševalcev ter pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padel motorist

Ob 16.51 je na cesti Žužemberk - Dvor, občina Žužemberk, padel motorist. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj, nudili prvo pomoč ponesrečenemu do prihoda reševalcev in pri prenosu do reševalnega vozila ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega prepeljali v SB Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 19.20 je posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku iz ZD Metlika prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Policisti so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, izvod 1.ZALOG NAD PROGO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE, izvod 2.STARE ŽAGE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 3.KRESETOVA, OF, VEGOVA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu RIHPOVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna bloki;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Drečji vrh, nizkonapetostno omrežje Drečji vrh;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Log Mokronog, nizkonapetostno omrežje Glušič;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Bistrica vas Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica okolica na območju TP Taborniški dom med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.