Gašper Okorn zbral ekipo

16.8.2022 | 08:40

Fotografije: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so včeraj začeli s pripravami na novo tekmovalno sezono 2022/23, ko se bodo merili v regionalni Ligi NLB ABA2, domačem prvenstvu Ligi NKBM in pokalu Spar.

Z dobrimi željami

Člansko ekipo je na prvem treningu uvodoma pozdravil predsednik kluba Andraž Šuštarič, ki je zaželel zasedbi uspešno in zdravo sezono.



Temu je sledil uvodni trening v Športni dvorani Leona Štuklja, kjer se bo ekipa pod taktirko trenerja Gašperja Okorna pripravljala na začetek sezone. Okornu bosta asistirala Igor Kešelj in Matic Šiška, za fizično pripravo bo zadolžen Matej Gliha, so sporočili iz KK Krka.

Novinci v ekipi so Miha Cerkvenik, Mate Vucić, Robert Jurković, Radosav Spasojević, Jan Špan in Branislav Spasojević.

Volje ne manjka

''Zbrali smo se ob pravem trenutku. Vesel sem, ker so vsi prišli, zaradi reprezentančnih obveznosti sta manjkala le Jurij Macura in Radosav Spasojević. Časa za delo imamo več kot dovolj, volje nam ne manjka. Gremo korak za korakom. Kot pa sam rad rečem: malce manj bomo govorili. Ko pa bomo kaj pokazali, pa bomo tudi kako besedo več rekli,'' je po prvem treningu povedal trener Gašper Okorn, ki se je po uspešnem delu v tujini vrnil v Slovenijo in postal trener Krke.

M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po prvem treningu Gašper Okorn po prvem treningu