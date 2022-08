Cene študentskih sob - kje in za koliko? Vloge še danes

16.8.2022 | 11:30

Za posteljo v ljubljanskem študentskem domu je vrsta dolga. (Foto: ŠDL)

Sobe v Ljubljani drage, garsonjere luksuz – Do sobe v ljubljanskem študentskem domu v roku enega študijskega leta – Novomeški študentski dom ima v zadnjih letih zapolnjene kapacitete

Poletje je čas, ko si dijaki, ki so pred kratkim opravili maturo, ter študentje, ki končujejo zadnje obveznosti in izpite, polnijo baterije za novo študijsko leto ter urejajo potrebno za prebivanje v prestolnici, kamor se večina preseli za čas študija. Ker je čakalna vrsta za namestitev v študentskem domu Ljubljana dolga, lahko študent, predvsem bruc, odda prošnjo v avgustu, študij začne oktobra, do sobe pa pride šele proti koncu študijskega leta. Zato veliko študentov nastanitev poišče pri zasebnikih.

Študentje oglase spremljajo na spletnih straneh, kot so: nepremicnine.net, bolha.com, mojikvadrati.com, salomon.si in najel.bi. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je oblikovala spletno posredovalnico študentskih sob in stanovanj m2. Veliko oglasov je tudi v skupinah na Facebooku.

Največ je oglasov za dvoposteljne sobe v večsobnih stanovanjih.

Kakšna soba in za koliko?

V Ljubljani se najpogosteje oglašujejo dvoposteljne sobe v večjih stanovanjih s souporabo drugih prostorov. Mesečno zanjo študent povprečno plača okoli 200 evrov najemnine. Dražje so enoposteljne sobe, za katere je treba pogledati globlje v žep, npr. 22 kvadratnih metrov, z vključenimi stroški in s souporabo drugih prostorov z dvema študentoma, znese 440 evrov. Najdejo se tudi cenejše možnosti, glavna razlika pa je slabša oprema ali oddaljenost od središča mesta, npr. soba za 160 evrov s stroški. Najdražje so garsonjere, sploh v središču, v katerem je mesečno treba odšteti tudi 750 evrov. Študentje si želijo prebivati čim bližje fakulteti, zato so ponudbe v njihovih bližinah dražje. Najemodajalci v oglase velikokrat ne napišejo mesečnih stroškov. Povprečni stroški, ki so navedeni, so v sobah od 45 do 65 evrov, v garsonjerah pa od 100 do 150 evrov. Nekateri sobodajalci k opisu sobe dodajo, da si ne želijo stanovalcev, ki pijejo alkohol, kadijo ali pa so nezaželeni obiski.

Pri zasebnikih malo subvencioniranih sob

Pri peščici oglasov je mogoče zaslediti možnost koriščenja subvencije. Zasebnik, ki želi oddati sobo na tak način, se mora prijaviti na razpis za zasebnike, ki je objavljen vsako leto v začetku junija. Razpis določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati, npr. stanovanje se lahko oddaja največ šestim študentom, višina najemnine je omejena, postavljena mora biti med 60 in 120 evrov, stanovanje pa mora vsebovati minimalno opremo. V zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih bo prihajajoče študijsko leto mesečna subvencija za prebivanje študentov znašala 32 evrov na študenta, pravijo v Študentskem domu Ljubljana.

Težko do sobe v študentskem domu

Študentski dom Ljubljana omogoča prebivanje študentov v domovih v bližini visokošolskih zavodov. Po subvencioniranih cenah razpisujejo 7.026 ležišč, od tega je 2.298 ležišč predvidenih za sprejem študentov. Povprečna subvencionirana cena dvoposteljne sobe s souporabo drugih prostorov je nekaj več kot 77 evrov. »Študentje se do 16. avgusta prijavijo na razpis, nato pa glede na število točk, ki jih dosežejo, čakajo na napotitev na vselitev. Prošnje, oddane po roku, se obravnavajo na koncu. Ker je zanimanja vsako leto veliko, se prednostna lista izčrpa proti koncu študijska leta, lani se je maja,« razlagajo iz Študentskega doma Ljubljana.

Novomeški študentski dom poln

Novomeški študentski dom vsako leto sprejme okoli 70 brucev. (Foto: Dijaški in študentski dom Novo mesto)

Študentski dom Novo mesto lahko sprejme skupaj 194 študentov. (Foto: Dijaški in študentski dom Novo mesto)

Oddaja prošnje v avgustu v zadnjih dveh letih ni zagotovilo za takojšnjo namestitev v novomeškem domu.

Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi namestitev za študente, ki študirajo v središču Dolenjske. V domu je prostora za 194 študentov v dvoposteljnih sobah, pri čemer je subvencionirana cena 125 evrov mesečno, in apartmajih, za katere študent mesečno plača subvencionirano ceno 210 ali 165 evrov. »V zadnjih letih do 10. avgusta, ko poteče rok, prošnjo za prebivanje v domu odda nekaj več kot sto študentov, od teh je okoli sedemdeset takšnih, ki se vpisujejo v prvi letnik,« pravi koordinatorica za študentske zadeve Študentskega doma Novo mesto Nataša Kokol Bavec. Oddaja prošnje v avgustu v zadnjih dveh letih ni zagotovilo za takojšnjo namestitev v domu, opozarja, »ker je prošenj veliko, upoštevamo merilo oddaljenosti, tako da študentje iz oddaljenih krajev prej pridejo do postelje«.

Matic Kapš je študent agronomije na Biotehniški fakulteti in prihaja iz kraja, ki je od Ljubljane oddaljen 90 kilometrov, zato je prvo leto študija najemal sobo v Ljubljani blizu fakultete: »Ker je čakalna vrsta za dodelitev sobe v študentskem domu dolga, sem poiskal zasebnega najemodajalca. Oglas sem našel na spletnem oglasniku Bolha. Stanovanje obsega tri enoposteljne sobe, zato imam dva cimra, s katerima si delim kopalnico in kuhinjo. Imam enoposteljno sobo. Mesečno plačujem približno 200 evrov najemnine, posebej pa plačam še stroške. Najemodajalci so razumni in strpni. Želijo, da se držim danih navodil (npr. dovoljeni niso obiski) in da redno plačujem najemnino.

Manuela Malanović je študentka Filozofske fakultete. Prihaja iz Dolenjskih Toplic in ima do Ljubljane približno 70 kilometrov: »V študentskem domu ne prebivam, ker si želim zasebnost, poleg tega se težje učim, če imam v sobi cimro. Oglas sem našla v skupini na Facebooku. Soba je velika, druge prostore pa si delim še z dvema osebama. Mesečno plačujem 220 evrov najemnine in stroške, ki so med 50 in 70 evri.«

Valentin Anžur (Foto: osebni arhiv)

Valentin Anžur, študent programa medijske produkcije v študentskem domu Novo mesto prebiva že eno leto: »Soba je dobra, svetla in lepo opremljena, tudi za druge prostore nimam pripomb. S preostalimi stanovalci se lahko družimo v prostorih, namenjenih druženju v kleti, urejeno pa je tudi zunanje igrišče. Ko je čas za učenje, najdem v domu dovolj miru.«

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Nuša Vavtar

Študenti lahko še danes oddajo vlogo za bivanje v študentskem domu

Danes se izteče rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih v prihodnjem študijskem letu. Rok velja tudi za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Študentje morajo vlogo oddati na spletnem portalu eVŠ.

Za prihodnje študijsko leto je na voljo 12.149 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4685 za sprejem in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

V letošnjem razpisu za bivanje je sicer novost, da študenti lahko oddajajo prošnjo za sprejem med študijskim letom oziroma do 1. junija 2023. A če oddajo prošnjo po 16. avgustu, bodo uvrščeni na naslednjo prednostno listo po izdaji odločbe o dodelitvi subvencije.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra na spletni strani študentskih domov. Študenti bodo nato na domače naslove prejeli odločbo o dodelitvi subvencije.

Javni razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih in krajih kapacitet sta objavljena na strani portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

M. K.