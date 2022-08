Pijan v motorista; zbil kolesarja; pijan in brez izpita vozil neregistriran avto z več otroki

16.8.2022 | 12:40

Včerajšnji padec motorista med Dvorom in Žužemberkom. (Foto: PGD Žužemberk)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuloi podaljšani konec tedna, med 12. 8. in 16. 8., intervenirali v 222. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 869 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 50. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja listin, vlomov in tatvin. Črnomaljski policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in osumljencu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi požarov, nesreč pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj po 8. uri obveščeni o prometni nesreči med Vrhovim in Sevnico. Ugotovili so, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila peljal proti Vrhovem in v ovinku zapeljal levo ter trčil v 60-letnega motorista. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligrama alkohola. Nadaljujejo preiskavo.

Še dva poškodovana motorista

V nedeljo nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo motorista, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Mirni, kjer je motorist zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem in padel. Motorist in potnica na motorju sta se v nesreči lažje poškodovala.

Včeraj okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 32-letni motorist zaradi nepravilnega prehitevanja v ovinku izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 42-letni voznik. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Zbil kolesarja

O prometni nesreči v Zabukovju pri Raki so bili krški policisti obveščeni v nedeljo nekaj pred 19. uro. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju na prednostno cesto spregledal 15-letnega kolesarja in trčil vanj. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so oskrbeli v zdravstvenem domu. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan, brez izpita vozil neregistriran avtomobil, v katerem je bilo več otrok

Med kontrolo prometa pri Gribljah so črnomaljski policisti včeraj popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da gre za 29-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj je v vozilu prevažal več otrok, ki na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, in je ves čas postopka žalil policiste. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,60 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in mu zasegli avtomobil.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je z gradbišča v Novem mestu nekdo ukradel električne vodnike, več podaljškov, varilni aparat in ročno žago. Škode je za okoli 2700 evrov.

Policisti PP Krško so v petek na območju Krakovskega gozda izsledili in prijeli več osumljencev, ki so sekali drevje in poskušali odpeljati okoli tri kubične metre hrastovega lesa. Ukradeni les so zasegli in o tatvini obvestili lastnika gozda. Osumljence bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Med 3. 8. in 12. 8. je v naselju Ob Težki Vodi nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar in zlat nakit. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 5.000 evrov.

V noči na soboto je na Adamičevi ulici v Novem mestu oškodovanec pregnal dva neznanca, ki sta poskušala vlomiti v osebni avtomobil. Zaradi poškodbe na vozilu je nastalo za okoli sto evrov škode.

V Novem mestu je v noči na soboto neznanec vlomil v tri parkomate in povzročil za okoli 6.000 evrov škode.

V Družinski vasi je v noči na nedeljo nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.000 evrov.

V Trebnjem je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel denarnico z dokumenti in denarjem ter lastnico oškodoval za okoli 2.000 evrov.

Med 1. 8. in 13. 8. je v Trnovcu na območju PP Metlika nekdo vlomil v več pomožnih objektov ob počitniški hiši in odnesel vrtalni stroj, verižno dvigalo in vodovodni material. Škode je za okoli 800 evrov.

Na Uršnih selih je med 4. 8. in 15. 8. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo. Našel in ukradel je denar in zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovana za okoli 2.200 evrov.

Posredovali zaradi pretepa v Brezju

V minuli noči so policisti posredovali zaradi spora in pretepa v naselju Brezje. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili identiteto vpletenih v pretep. Enega od njih so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti preiskavo nadaljujejo in bodo zoper vpletene podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Slovenska vas, Velika Dolina, Dobova, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje, Ponikve, Prilipe, Podgračeno, Čatež ob Savi, Koritno) izsledili in prijeli 27 državljanov Bangladeša, 21 državljanov Indije, 16 državljanov Pakistana, devet državljanov Burundija, sedem državljanov Sirije, po štiri državljane Nepala, Kube in Sierra Leone, tri državljane Gambije, tri državljane Malija, dva državljana Konga, dva državljana Iraka, po enega državljana Senegala, Tunizije, Gvineje in Burkine Faso in na območju PP Novo mesto (območje Gorjancev) pet državljanov Iraka, štiri državljane Indije in tri državljane Bangladeša.

M. K.