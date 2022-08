FOTO: Najprej padel motorist, nato še kolesar; voznica z avtom na streho

17.8.2022 | 07:10

V naselju Laze je padel motorist. (Fotografiji: PGD Sevnica)

Včeraj ob 10.07 je v naselju Laze pri Boštanju, občina Sevnica, padel motorist in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili cestišče ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 18.57 se je na Cesti na grad v Sevnici pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Voznica z avtom na streho

Ob 7.59 je na relaciji Škofljica–Turjak pri odcepu za Mali Ločnik, občina Velike Lašče, voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in se prevrnila na streho. Gasilci PGD Ribnica so vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator vozila ter cestišče posuli z absorbentom. Poškodovala se je ena oseba.

Drevo na ograjo vrtca

Ob 12.14 se je v Ragovski ulici v Novem mestu drevo nagnilo na ograjo tamkajšnje enote vrtca Ciciban. Gasilci GRC Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) med 8.00 in 14.00 na območju TP Srednje Laknice 2, nizkonapetostno omrežje – Pavla; med 8.00 in 11.00 pa na območju TP Mirna šola in med 12.00 in 14.00 na območju TP Gora v Vrheh.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 5.OB TEŽKI VODI PROTI REG.VASI;

- od 11.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2, izvod 7.BLOKI A.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 14.00 do 16.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL ŠMAR.TOPLICE 1983.;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOTEL OTOČEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.