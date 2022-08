Hudo poškodovan avstrijski motorist - prehiter na mokri cesti

17.8.2022 | 13:00

Dve včerajšnji nesreči sta zabeležila tudi člana FB Policijske kontrole Dolenjska: razmere po trku v kolesarja pri Šmihelskem mostu v Novem mestu ...

... in po padcu motorista na sevniškem območju.

Včeraj nekaj po 10. uri je, kot smo že poročali, na cesti med Jelovcem in Tržiščem na območju PP Sevnica padel motorist. S PU Novo mesto pojasnjujejo, da je 57-letni motorist iz Avstrije zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

V nesrečah poškodovana kolesarja

Okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča v križišču Ljubljanske in Seidlove ceste v Novem mestu, kjer je 57-letna voznica trčila v 33-letnega kolesarja. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine in vzrok za prometno nesrečo še ugotavljajo.

Ob 19. uri so policiste iz zdravstvenega doma v Sevnici obvestili, da oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Cesti na Grad v Sevnici, kjer je mladoletnik izgubil oblast nad kolesom, trčil v robnik in padel. Po prvih informacijah je utrpel hujše poškodbe.

Vlomi in tatvine - bencin, denarnica in žlebovi. Bakreni, seveda.

V Radni vasi na območju PP Trebnje je med 12. 8. in 16. 8. nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 50 litrov goriva.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Semiču je včeraj okoli 12. ure nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z bančno kartico.

Med 12. 8. in 16. 8. je na Germovi ulici v Novem mestu neznanec s strehe objekta potrgal okoli pet metrov odtočne bakrene cevi.

Na parkirnem prostoru v Podbrezniku in Na Brezovici je med 12. 8. in 16. 8. nekdo vlomil v rezervoarje štirih tovornih vozil in iztočil okoli 700 litrov goriva.

Pridržali pijanega pretepača

Policiste PP Novo mesto so v minuli noči poklicali na pomoč iz naselja Prapreška pot, kjer je prišlo do pretepa. 24-letni udeleženec pretepa, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Koritno, Dobova) izsledili in prijeli sedem državljanov Turčije in pet državljanov Kube, na območju PP Črnomelj (Učakovci) sedem državljanov Gvineje Bissau, dva državljana Burkina Faso in državljana Afganistana in na območju PP Krško (Spodnji Stari Grad) državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah skupno intervenirali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 240 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri nesreče z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. Policisti PP Dolenjske Toplice so zaščitili žrtev nasilja v družini in 74-letnemu osumljencu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, ponarejanja listin, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.