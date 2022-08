V spomin in opomin - ustrelili so jih pri farovškem kozolcu

17.8.2022 | 14:00

Venec k spomeniku je položil predsednik topliške borčevske organizacije Avgust Bradač. (Foto: F. K.)

Podhosta - Ob 80. obletnici poboja šestnajstih talcev iz Podhoste, Meniške in Loške vasi so topliška občina, Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice in Združenje borcev za vrednote NOB Straža v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina včeraj popolne v Podhosti pripravili spominsko slovesnost. V spomin na ta tragični dogodek so v kraju leta 1954 postavili spomenik, ki ga je pred desetimi leti obnovila občina, prenovljenega pa je odkril predsednik republike Borut Pahor. Leto kasneje je 16. avgust občinski svet razglasil tudi za spominski dan Občine Dolenjske Toplice

Italijanski okupator je 15. avgusta 1942 obkolil Meniško in Loško vas ter Podhosto, pobral 91 ljudi in jih 16 še isto noč ustrelil pri farovškem kozolcu ob pokopališču v Vavti vasi. Stebra tega kozolca s sledovi krogel sta razstavljena v Dolenjskem muzeju v Novem mestu in v Muzeju ljudske revolucije Slovenije v Ljubljani, danes Muzeja novejše zgodovine.

Zbrane pri spomeniku je tokrat nagovoril domači župan Franc Vovk, ki je bil, kot je dejal, prvič prisoten na tem dogodku. Med drugim je izpostavil enotnost občinskega sveta, da je pred devetimi leti sprejel Odlok o spominskem dnevu občine. »Ta dokaz enotnosti izpostavljam namenoma, kajti v njem vidim protiutež političnim delitvam ljudi na 'naše' in 'vaše'. Verjamem, da so občinski svetniki ob potrditvi spominskega dneva zasledovali predvsem opomin, ki ga pred nas postavlja vsebina tragičnega dogodka iz časov druge svetovne vojne. Ali v današnjem času, ki mu pravimo moderna doba, še rabimo take opomine? Ozrimo se naokoli in nedaleč od nas lahko opazimo trpljenje nedolžnih ljudi, ki so še včeraj verjeli in ustvarjali lepšo prihodnost. Živimo v času, ko dobiva hlastanje posameznikov po slavi in materialnih dobrinah razsežnosti, kjer človeško življenje ne pomeni nič. V tako nesigurnem svetu je opomin na povzročene grozote še kako pomemben in nujen,« je dejal.

V kulturnem programu so nastopili pevski zbor Tonakord, pevka Anja Janežič, recitatorka Terezija Potočar in recitator Dušan Luthar. Venec k spomeniku je položil predsednik topliške borčevske organizacije Avgust Bradač, prisotni so bili tudi Novomeška četa in praporščaki. Program sta oblikovala Helena Miša Kulovec in Primož Primec, ki ga je tudi vodil.

Po slovesnosti je sledil pohod po Poti talcev do Vavte vasi s krajšim postankom pri Bučarjevi domačiji, kjer je predstavnik društva Sever spregovoril o pomenu zapisa na spominski plošči na hiši. Ob prihodu pohodnikov v Vavto vas je bila pri spomeniku krajša slovesnost.

M. Ž., foto: Franc Kulovec

