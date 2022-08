Spremenili načrte glede zaprtja mestnega središča za promet

18.8.2022 | 07:40

Foto: Občina Kočevje

Prikaz ureditve enosmerne ceste

Kočevje - V Kočevju so načrtovali, da bodo od 22. septembra del mestnega središča zaprli za promet, a so zdaj načrte spremenili. Tako bodo 24. septembra začeli s faznim omejevanjem prometa oz. uvedbo enosmerne ceste v smeri vožnje od juga proti severu, so sporočili z občine.

Hkrati bo območje spremenjeno v skupni prostor, kjer bo omejitev vožnje 20 kilometrov na uro in kjer bodo imeli prednost v prometu pešci in kolesarji.

V občinski upravi pričakujejo, da bo na račun uvedbe enosmerne ceste tranzitni promet v središču mesta močno zmanjšan in da bo ukrep občutno prispeval k vzpostavitvi bolj kakovostnega in varnega javnega prostora. V načrtu za letošnjo jesen ostaja tudi ureditev parkirišč v starem mestnem jedru in nato strožji nadzor nad parkiranjem v tem območju, so sporočili.

Nov režim skupnega prometnega prostora in enosmerne ceste bodo podrobneje predstavili sredi septembra, vzpostavitev novega prometnega režima pa je načrtovana s 24. septembrom. Pred tem bo mesto zaprto za promet na dan brez avtomobila in na dan športa, to je 22. in 23. septembra, so še sporočili.

M. K.