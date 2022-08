Umrla 63-letna voznica traktorja

18.8.2022 | 10:00

Danes zjutraj malo pred sedmo uro se je zgodila prometna nesreča na območju Lončarjevega Dola (PP Sevnica). Po prvih ugotovitvah policistov s kraja nesreče naj bi 63-letna voznica med vožnjo po lokalni cesti izgubila oblast nad traktorjem in zapeljala s ceste. Ob padcu s traktorja se je tako hudo poškodovala, da je umrla na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Poškodovana voznica skiroja

Včeraj okoli 10.30 so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo 27-letno žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Ljubljanski cesti, kjer je 27-letna voznica električnega skiroja zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad skirojem, padla in se lažje poškodovala.

V kombiju vse narobe

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na Otočcu ustavili voznika kombija. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni kršitelj vozi tehnično neizpravno vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. V kombiju je prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Vozilo so izločili iz prometa in vozniku zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog.

Ukradli so ju iz kleti bloka

Iz kleti stanovanjskega bloka na Cankarjevi ulici v Krškem je nekdo ukradel moško cestno kolo znamke Nakamura in žensko kolo sive barve s prtljažnikom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.100 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Jesenice, Trnje, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 34 državljanov Bangladeša in Indije in državljana Gvineje.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu intervenirali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 169 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri je, kot omenjeno, umrla voznica traktorja, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju pridržali kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

