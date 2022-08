Ministrica ni mogla veliko obljubiti

18.8.2022 | 19:00

Ministrica za kulturo Asta Vrečko v pogovoru z županom Gregorjem Macedonijem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ko je bilo ob njenem včerajšnjem obisku v Novem mestu, kjer je zvečer na festivalu Jazzinty tako kot pred leti predsednik Türk podelila skladateljsko nagrado jazzon, govora o obnovi kulturne dediščine, kulturna ministrica Asta Vrečko ni mogla veliko obljubiti. Na obnovo v Novem mestu čakajo trije veliki objekti - Narodni dom, Kozinova zidanica in grad Grm.

Ministrica je pred podelitvijo nagrad jazzon v Novem mestu obiskala knjižnico pod krošnjami na Pumpenci, Dolenjski muzej in prostore stranke Levica, ki ji sama pripada. Pred odhodom na festival Jazzinty se je sestala z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem in se podrobno seznanila s stanjem na področju kulture v občini in regiji.

»Novo mesto na področju kulture zavzema pomembno mesto v državi, v Novem mestu deluje več nacionalno pomembnih regijskih kulturnih zavodov, med njimi Dolenjski muzej, ki smo ga danes s sodelavci tudi obiskali. Na srečanju z županom in njegovo ekipo smo se pogovarjali tudi o dveh pomembnih objektih kulturne dediščine, ki čakata na obnovo - Narodni dom in Kozinova zidanica. Zanju bomo na Ministrstvu za kulturo tudi v prihodnje v sodelovanju z občino iskali pot, ki bi omogočila njuno obnovo. Poleg tega smo se pogovarjali še o nekaterih drugih pomembnih projektih na območju Novega mesta, med njimi tudi o festivalu Jazzinty, ki predstavlja zelo pomembno prireditev tudi na nacionalni ravni, saj že 22 let prispeva k usposabljanju mladih jazzovskih glasbenikov in s tem k razvoju jazzovske glasbe, za katero pri nas nimamo urejenega visokošolskega izobraževanja. Zato so take prireditve, kot je Jazzinty še toliko bolj pomembne, saj veliko prispevajo k temu, da se mladi jazzovski glasbeniki po študiju v tujini vračajo v domovino in tu prispevajo k razvoju slovenske kulture. O tem sva imela z županom zelo konstruktivno debato in bomo na tem področju lahko tudi v prihodnje dobro sodelovali," je misli ob obisku v Novem mestu strnila ministrica Asta Vrečko.

Novomeška občina se je s projektom obnove Narodnega doma prijavila na razpis, ki ga je pripravila vlada v prejšnjem mandatu. Projekt je bil po besedah ministrice izjemno dobro ocenjen, saj je bil odlično pripravljen: "Žal je prišel na rezervno listo, saj je bil razpis v sklopu procesa decentralizacije namenjen številnim občinam. S svojimi projekti se je prijavilo kar 40 občin, izbranih pa je bilo enajst projektov. Novomeški Narodni dom je sicer pristal na rezervni listi, a ne zato, ker ne bi bil dobro pripravljen. Zanj bomo še naprej iskali rešitev in v kratkem bo še nekaj razpisov, saj nas še kako zanimajo natanko taki projekti, ki imajo vsebino in so vezani na občinsko delovanje, kot je to v primeru obnove novomeškega Narodnega doma,« je povedala ministrica Asta Vrečko.

Druga zgodba je grad Grm, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in v njem delujeta dva pomembna državna kulturna zavoda, novomeški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zgodovinski arhiv. Načrti za obnovo so pripravljeni, a se ta ob menjavah vlad vsakič odmakne v prihodnost. V obdobju prejšnje, Janševe, vlade je obnova spet postala aktualna, zato je bilo na mestu vprašanje, ali to ostaja tudi še naprej. »Z direktorji obeh zavodov, ki gostujejo v gradu Grm, smo v stiku in sem se z njima o tem tudi že pogovarjala. Upam, da bomo ta projekt nadaljevali, tako kot je bilo zamišljeno, a moram povedati, da smo ugotovili, da sredstva za obnovo tako kot v nekaterih drugih primerih do zdaj niso bila zagotovljena. Se bomo pa v pogajanjih o novem proračunu zavzeli, da se take zadeve, ki se vlečejo že leta, čim prej reši. Namesto da bi dajali neke lažne obljube, raje pogledamo, kaj se da storiti v realnem času, da vseeno premaknemo z mrtve točke naprej stvari, ki nam nikakor ne morejo biti v ponos. Vsekakor pa so vsi omenjeni projekti visoko na naši prioritetni listi,« je dala ministrica upanje, da se bo nekaj kljub vsemu premaknilo.

I. V.