FOTO: Jazzinty na polovici, jazzon Veronikin; drevi Loueke

18.8.2022 | 13:20

Veronika Kumar med koncertom dobitnice nagrade jazzon. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S sinočnjo podelitvijo skladateljske nagrade jazzon in koncerti Roka Zalokarja na orglah frančiškanske cerkve ter nagrajenke in dua Etceteral je prišel letošnji festival Jazzinty na polovico.

Festival Jazzinty je letos podelil skladateljsko nagrado jazzon, namenjeno najboljšemu mlademu jazzovskemu skladatelju, prvič po šestih letih premora. Tokrat jo je tokrat osvojila Ljubljančanka Veronika Kumar, pevka in multiinštrumetalistka, diplomantka konservatorija za jazz v Amsterdamu, ki je na koncertu nagrajenke nagrajeno skladbo tudi predstavila občinstvu.

Svoje skladbe je tokrat na razpis za nagrado jazzon poslalo enaindvajset mladih slovenskih jazzovskih skladateljev, kar je nepričakovano dober odziv in potrditev, da je nagrada v teh letih postala pomembna referenca v biografijah njenih dozdajšnjih dobitnikov.

Pred razglasitvijo nagrade je bil v frančiškanski cerkvi orgelski koncert dobitnika nagrade jazzon iz leta 2014, Roka Zalokarja, danes uveljavljenega jazzovskega pianista, klaviaturista in skladatelja. Podelitvi nagrade in koncertu zmagovalca je sledil še avdiovizualni spektakel slovenskega tria saksofona, bobnov in vizualij Etceteral.

V ponedeljek se je tradicionalni novomeški jazzovski festival Jazzinty začel z nastopom dveh zasedb ljubljanskega Konservatorija za glasbo in balet, potem pa je s koncertom nemško-ameriške pevke Rebekke Salomea Ziegler in njenega benda dosegel prvi vrhunec. Skupina Salomea je presenetila in navdušila novomeško občinstvo z nekonvencionalno mešanico hip hopa, R'n'B-ja, elektronike in jazza, z brutalno inovativnim raziskovanjem glasbe prihodnosti, ki je kljub vsemu dovolj melodična, ritmična in poslušljiva, da je precejšen del mlajšega občinstva dvignila na noge in ga popeljala na plesišče.

Festival bo trajal do sobote, ko bo zvečer pred Kulturnim centrom Janeza Trdine zaključni koncert udeležencev delavnic Jazzinty. Drevi ljubitelje jazzovske in kitarske glasbe čaka koncertni vrhunec festivala Jazzinty, nastop umetnika na rezidenci, ameriškega kitarista afriških korenin, rojenega v Beninu v južni Afriki, Lionela Louekeja.

I. Vidmar

Galerija