Le redki do digitalnega bona - danes dolga vrsta v Merkurju za prijavo na tečaj. Ljudje slabe volje

18.8.2022 | 13:40

Zdaj je že jasno, da bodo le redki izbranci, stari nad 55 let, prišli do digitalnega bona. Dopoldne se je vrsta za prijavo vila celo izven Merkurjeve trgovine.

Nekateri so obupali in odšli domov.

Novo mesto - Pri osnovnih digitalnih spretnostih Slovenci močno zaostajamo za drugimi evropskimi državljani, zato je prejšnja vlada sklenila, da bi digitalno pismenost izboljšali tudi s pomočjo digitalnih bonov v vrednosti 150 evrov.

Gre – podobno kot pri turističnih bonih – za dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko upravičenci vnovčijo za nakup nove, rabljene ali obnovljene računalniške opreme.

Medtem, ko digitalne bone že od 15. junija lahko koristijo osnovnošolci zadnje triade, dijaki ter študentje – rok je do 30. novembra – pa tega še ne morejo storiti starejši od 55 let. Prej morajo namreč izpolniti pogoj, to je brezplačna udeležba na izobraževanju (vsaj devet od 12 ur). In prav tu se močno zapleta.

Denarja za vse premalo

Vse kaže, da bodo do tečaja in nato do digitalnega bona lahko prišli le redki izbranci. Denarja za bone je namreč le za pet tisoč, kar je manj kot odstotek vseh starejših Slovencev od 55 let - takih je 700 tisoč! Res, da bi ta tečaj morda zanimal le kako desetino od njih, kar pomeni npr. 70 tisoč, a tudi ob tej predpostavki mnogim tovrstno izobraževanje in koriščenje bona ne bo dosegljivo.

V računalniški pismenosti smo Slovenci slabi.

Da je zanimanje zelo veliko, je bilo jasno že te dni, ko je Služba vlade za digitalno preobrazbo objavila seznam izvajalcev izobraževanj - za vse statistične regije jih je 19 – in so se upravičenci že lahko prijavili neposredno pri njih. A število mest je zelo omejeno. Bila so bila neverjetno hitro zapolnjena, zato je bilo veliko jeze in razburjenja na obeh straneh.

Kdo so izvajalci

Tiste, ki so ostali praznih rok, so napotili k drugim izvajalcem, saj se je mogoče prijaviti na tečaj tudi v drugi statistični regiji. A to je le pesek v oči interesentom, saj so tudi v drugih krajih tečaji že polno zasedeni. Poleg tega je težko pričakovati, da bi se nekdo npr. iz kake belokranjske občine vozil na brezplačni tečaj v Ljubljano ...

In kdo bo na našem območju poskrbel za izobraževanja odraslih? Izbrani izvajalci za JV Slovenijo so trije: CIK Trebnje za občine Trebnje, Mirna Peč, Šentrupert in Žužemberk; Smart Naris d.o.o. iz Ljubljane za Novo mesto, Črnomelj, Kočevje in Trebnje; ZIK Črnomelj za Črnomelj, Metliko in Semič; v osrednje slovenski regiji CIK Trebnje pokriva še občini Ivančna Gorica, Grosuplje, Škofljico in Videm – Dobro Polje, v posavski regiji pa sta izvajalca Ljudska univerza Krško za občine Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Sevnica, ter Smart Naris d.o.o. za Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

Danes poteka vpis za tečaj v novomeškem Merkurju za prijavitelje za podjetje Smart Naris d.o.o. in dopoldne je vrsta tu dolga, starejši pa slabe volje. Mnogim najbrž ne bo uspelo, da bi izpolnili pogoj tečaja in prišli do bona.

Besedilo in foto: L. Markelj