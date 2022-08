EP: Anita Horvat v ciljni ravnini padla; izpadla tudi Veronika Sadek

18.8.2022 | 18:20

Trebanjka Anita Horvat (Foto: Peter Kastelic / AZS)

München - Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej se je nepričakovano uvrstila v sobotni finale (20.25). V kvalifikacijah je imela sedmi izid (58,86 m). Maruša Mišmaš Zrimšek se je prebila v sobotni finale (22.13) na 3000 m zapreke. Z 9:46,06 je bila skupno 13.

Preostalih šest slovenskih predstavnikov je izpadlo, tudi Anita Horvat, ki je imela četrti izid med prijavljenimi na 800 m in je bila sedma prejšnji mesec v finalu svetovnega prvenstva. Na začetku ciljne ravnine se je zadela ob tekmico in padla ter osvojila 30. mesto.

Na 800 m je bila tako najbližje polfinalu najboljših šestnajstih Jerneja Smonkar prav na 16. mestu (2:03,24), a je bilo v skupinah na prvih treh mestih, ki so neposredno vodila v nadaljevanje, nekaj tekmovalk počasnejših. Na 26. mestu je tekmo na dva stadionska kroga končala Veronika Sadek (2:04,57), 31., zadnji, je bil Jan Vukovič (1:48,88).

Novomeščanka Veronika Sadek (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Mladinski svetovni podprvak na 400 m ovire Ian Matic Guček je bil v polfinalu 18. (49,93), v skoku s palico je bil 20. Robert Renner (5,30 m). Slednji je pred sredinim bronom Tine Šutej zadnji osvojil slovensko medaljo na EP (Amsterdam 2016).

Mišmaš Zrimšek je bila šesta lani na OI v Tokiu in 14. v finalu na letošnjem SP. "Neverjetno, kakšno smolo imam ves čas kariere in težave z zdravjem, da nisem mogla pokazati vsega, česar sem sposobna. Pred EP mi je koronavirus pobral veliko moči in se je danes to poznalo. Ali pa se mi je zgodilo, da sem diskvalificirana, kot se je lani na dvoranskem EP, kjer sem bila tudi favoritinja za odličja. V finalu bom v soboto zvečer, ko bo prišla na tribune tudi moja družina, prikazala še kaj več kot danes."

Štiridesetletna Ratejeva, najstarejša v slovenski zasedbi, se je po dopinški kazni vrnila na prvo veliko tekmovanje po SP v Dohi 2019 (10.), leto prej je bila v Berlinu na EP četrta. "Glede na prejšnje sezone nisem dosegla dobre daljave. A sem se uvrstila v finale, kar je bil moj cilj pred sezono. V finalu si želim, da bi presegla 60 m," je napovedala Ratejeva.

Osemnajstletni Guček, najmlajši v slovenski ekipi, je na svoji prvi veliki članski tekmi nastopil 12 dni po tem, ko je na mladinskem atletskem SP v kolumbijskem Caliju osvojil srebro in s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja.

"Moj cilj je bil, da tečem pod 50 sekundami, šestič mi je uspelo v tej sezoni, kar doslej ni uspelo nobenemu slovenskemu mladincu. Moram biti zadovoljen z današnjim nastopom, ker je tudi potovanje iz Kolumbije pustilo posledice. Ampak ne glede na to sem odtekel dober tek."

Renner je na 5,50 m dvakrat le pretekel zaletišče, tretjič pa tudi ni opravil dobrega skoka in je ostal le pri preskočeni začetni višini. "Že dalj časa imam težave z ložo, zato sem malo treniral, občutki za skoke izpred dveh mesecev pa so pozabljeni. Imel sem še veter v prsi, bolela me je noga in še palica je bila pretrda."

Izmed slovenskih tekačic na 800 m je bila zadnja Horvatova, ki pa je na začetku ciljne ravnine padla in je potem le še počasi opravila zadnji del do cilja. "Tekma je bila zelo agresivna, veliko je bilo prerivanja. Bila sem v ospredju, potem pa se je naredila res velika gneča. Ko sem eno tekmovalko pohodila, sem izgubila kontrolo ter padla. Morala bi prej napasti."

Smonkarjeva se še ni odločila, če bo nadaljevala športno pot. "Moja glavna skrb je ta čas služba "Želela sem si osebnega rekorda. Bila sem v malo počasnejši skupini in potem čas, kljub dobremu finišu, ni bil dovolj za polfinale."

Tako kot Guček je v Kolumbiji na MSP nastopila tudi Sadkova in bila peta. "Sem še utrujena, tam sem imela tri tekme, sledila je še dolga pot domov. Kljub temu, da je bilo tu težje, kot sem pričakovala, sem zadovoljna, da sem lahko prvič nastopila na članskem EP."

Debitant na veliki tekmi članov je bil tudi Vukovič. "Sicer nisem zadovoljen z doseženim časom. Zadnjih 150 m sem skušal dati vse od sebe, vendar so bili drugi boljši. Zadovoljen sem z uvrstitvijo na EP, če bi mi kdo prejšnje leto to rekel, mu ne bi verjel."

STA; M. K.