Dokaj miren dan za policiste

19.8.2022 | 09:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 248 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

Tatvina

Z dvorišča stanovanjske hiše v Birčni vasi je v noči na četrtek nekdo ukradel kolo z motorjem znamke Tomos, registrske številke NM 2R-E1.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Sela pri Dobovi, Slovenska vas, Jesenice, Velika Dolina) izsledili in prijeli 19 državljanov Indije, pet državljanov Turčije, državljana Iraka, državljana Maroka, državljana Srbije in državljana Kosova in na območju PP Črnomelj (Sinji vrh) tri državljane Kameruna. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.