V Črnomlju festival glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike Črnfest

19.8.2022 | 12:00

Foto: arhiv izvajalca

Črnomelj - V Črnomlju se bo s koncertom novomeške skupine Dan D drevi začel tradicionalni poletni festival Črnfest, ki bo v glavnini potekal v tamkajšnjem grajskem atriju. Vse do 3. septembra se bo zvrstilo 20 prireditev. Prireditelji so ga podnaslovili Festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike ter mu dodali geslo Dobro za vse.

Po podatkih prirediteljev - Kluba belokranjskih študentov, Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine in Mladinskega centra Bit - bo mlada ekipa organizatorjev zaspan atrij črnomaljskega gradu v dneh do prvih dni septembra spremenila v prizorišče, polno glasbe in festivalskega vzdušja.

Kot so dodali, je posebnost tega festivala "prav v tem, da obiskovalcu ponuja intimno srečanje in doživljanje nastopajočih, kar je popolnoma drugačna izkušnja kot spremljanje dogajanja na velikih odrih. Mlada ekipa organizatorjev pa z izbranim programom v lokalno okolje povabi glasbo in kulturo, ki jo praviloma uživajo le prebivalci večjih mest".

Za Črnfest sicer vsako leto pripravijo približno 20 prireditev, v povprečju pa te skupaj obišče nekaj več kot 4000 obiskovalcev. Za prireditve zaračunavajo različno visoko vstopnino, obisk nekaterih pa je brezplačen. Črnfest pripravljajo zadnjih 15 let.

Kot je razvidno iz sporeda festivala, bodo Črnfest 2022 v Kampu Podzemelj v soboto dopoldne nadaljevali s turnirjem v odbojki, v črnomaljskem grajskem atriju pa zvečer pripravili nastopa skupin MRFY in JBD.

V ponedeljek bo sledilo potopisno predavanje Od Mehike do Kolumbije, v torek pa bo na sporedu spontana komedija Impro show kolektiva Lastniki humorja ter z omenjenimi izvajalci še Pub kviz show.

V naslednjih festivalskih dneh se bo zvrstili še predstava za otroke Magična knjiga, projekcija filmov 15. Filmskega tabora Kolpa, nastopa jazzovskega pianista in pevca Hauptmana ter dueta Freekind, nastopi raperjev oziroma Drilla, Žene in Arneja, košarkarski turnir trojk in predstavitev Urbane kulinarike.

V drugem delu festivala se obetajo nastopi skupin Balkan Boys, P'Jays in Pantaloons, predstavitev pesniške zbirke H2SO4, stand up nastop splitskega kolektiva Splicka scena, predstava za otroke Ješ, Jež?, akustični nastop skupine Društvo mrtvih pesnikov, DJ večer z Aney F.-om in Paperclip Projectom ter teniški turnir dvojic.

Črnfest 2022 se bo sklenil z nastopom hrvaških skupin Brkovi in Krankšvester.

STA; M. K.