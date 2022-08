Za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 140.000 evrov

19.8.2022 | 10:10

Krško - Mestna občina Krško je objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini za leto 2022 v skupni višini 140.000 evrov. Rok za oddajo vlog je torek, 20. september.

Gre za sofinanciranje različnih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v obdobju od 22. 9. 2021 do 20. 9. 2022 na območju mestne občine Krško, in sicer za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani mestne občine Krško ali v času uradnih ur na občinskem Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati, kot omenjeno, oddati na naslov Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 20. 9. 2022. Dodatne informacije so na voljo tudi preko telefonske številke 07/49-81-292 ali e-pošte: irena.mesinger@krsko.si.

M. K.