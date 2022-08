Zakaj vsako podjetje potrebuje spletno stran?

19.8.2022 | 11:30

Živimo v digitalni dobi, zato je za vsako podjetje ne glede na industrijo, v kateri posluje, zelo pomembno, da so prisotni na spletu in da jih posledično ljudje lažje najdejo.

V današnjem času se še vedno veliko število podjetij ne zaveda, da večina ljudi preden opravijo nakup obišče splet, da dobijo več informacij o izdelku ali storitvi ki jo potrebujejo.

Močna prisotnost na spletu, zlasti premišljeno izdelana spletna stran je lahko ključ do večjega prihodka. Za nekatera podjetja pa je izdelava spletne trgovine bila ključnega pomena pri dvigu prodaje in rasti podjetja zlasti v času covida-19.

Glavni razlogi, zakaj je dobro imeti spletno stran:

1. Verodostojnost

Eden glavnih razlogov, zakaj bi morali imeti spletno stran za svoje podjetje je povečanje verodostojnosti. Verjetno ima vaše podjetje kar nekaj konkurentov, ki ponujajo podobno storitev oziroma produkt kot je vaš. Eden od načinov kako lahko izstopate je, da imate spletno mesto ki potrošnikom jasno sporoča vse potrebne informacije katere želijo izvedeti o vas, vašem podjetju in navsezadnje seveda tudi o vaši storitvi oziroma produktu.

Brez spletne strani lahko ljudje dvomijo o legitimnosti vašega podjetja, prav tako pa boste s spletno stranjo imeli priložnost, da naredite odličen prvi vtis s potencialnimi strankami.

2. Blagovna znamka

Predstavljanje vaše blagovne znamke potencialnim strankam je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite. Z jasno opredelitvijo kdo ste, kaj predstavljate in za kaj se zavzemate lahko močno povečate možnosti, da stranke opravijo nakup pri vas.

Brez spletne strani je to lahko zelo težak izziv, saj ljudje ne morejo zlahka najti kakovostnih in zanesljivih informacij o vašem podjetju. Pri blagovni znamki je prav tako zelo pomembna izdelava logotipa, saj ta predstavlja vaše podjetje na vsakem koraku.

3. Več potencialnih strank

Eden najbolj pomembnih razlogov za izdelavo spletne strani je ta, da lahko poveča vaše možnosti za pridobivanje novih potencialnih strank.

Ko vas ljudje najdejo na spletu se začnejo zanimati za vaš izdelek ali storitev in želijo izvedeti več. Vse to vam daje priložnost za povečanje prodaje.

4. Organski promet

Ko imate spletno stran je zelo pomembna tudi SEO optimizacija spletnih strani.

S SEO optimizacijo imate možnost, da se vaša spletna stran prikaže med prvimi rezultati spletnega iskanja.

To pomeni, da ko ljudje iščejo izdelek ali storitev obstaja možnost, da se bo vaše spletno mesto pojavilo med rezultati na prvi strani iskalnika Google. To vam daje priložnost, da drastično povečate svojo bazo strank in gradite na prepoznavnosti vaše blagovne znamke.

5. Prihranek časa in pomoč strankam

Številna podjetja prejemajo klice potencialnih ali pa celo obstoječih strank, ki postavljajo preprosta vprašanja kot na primer kje se nahaja podjetje ali pa delovni čas podjetja. Če zamudite klic je stranka nezadovoljna, če pa klic sprejmete izgubite čas, katerega bi lahko porabili za kakšno drugo opravilo. Spletna stran lahko pomaga odgovoriti na vsa ta vprašanja in vašim strankam kot tudi vam prihrani veliko časa.

6. Obveščanje strank

Ker vaša spletna stran deluje 24 ur na dan vse dni v letu je odlična za obveščanje že obstoječih, kot tudi potencialnih strank o novostih vašega podjetja. Na primer v vašo ponudbo ste dodali nove izdelke ali pa celo ponujate novo storitev. Vse te informacije lahko prikažete na spletni strani.

7. Digitalen marketing

Če nameravate uporabiti Facebook oglaševanje za povečanje prodaje in rast svojega podjetja, boste verjetno želeli s takšnimi oglasi usmeriti ljudi na vašo spletno stran, da jim lahko podrobneje predstavite vaše storitve oziroma vaše izdelke. Tako bodo ljudje izvedeli več o izdelku/storitvi katero ponujate, prav tako pa bodo izvedeli več o vašem podjetju.

Tako si boste povečali svojo kredibilnost in močno povečali možnosti, da potencialne stranke kupijo od vas.

Spletne strani so danes postale praktično nujne za poslovanje. Pri podjetju UGIMEDIA vam toplo priporočamo, da v kolikor spletne strani še nimate da jo čimprej ustvarite, saj boste le tako ostali konkurenčni na trgu, kateri iz dneva v dan postaja bolj digitaliziran.

Pomagamo vam lahko tudi mi. Pišite nam na info@ugimedia.com in skupaj bomo našli primerno, učinkovito in obenem ugodno rešitev za vaše podjetje.

