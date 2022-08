Ne bo jim več poplavljalo dvorišč

19.8.2022 | 14:15

Prenova Gubčeve ceste je skoraj končana, položiti morajo le še zaključni sloj asfalta. (Foto: R. N.)

Mokronog - Obnova Gubčeve ceste v Mokronogu je skoraj končana – Pred razširitvijo ceste med Češnjicami in Bognečo vasjo bodo najprej opravili tlačni preizkus novega vodovoda

Občina Mokronog - Trebelno se je letos lotila urejanja dveh odsekov občinskih cest, skupaj dolgih dva kilometra. Obnova Gubčeve ceste v Mokronogu se končuje, medtem ko bodo pred razširitvijo in preplastitvijo ceste med Češnjicami in Bognečo vasjo najprej opravili tlačni preizkus novega vodovodnega sistema.

Preizkus, kako dobro tesnijo vodovodne cevi, bi že opravili, če zaradi suše letos ne bi bilo takšnega pomanjkanja vode. »Za tlačni preizkus, spiranje in dezinfekcijo cevovodov se porabi kar veliko vode, zato nam Komunala Trebnje ni prižgala zelene luči. Počakati moramo, da se raven podtalnih voda nekoliko dvigne. Preden položimo asfalt, je smiselno, da najprej preverimo, ali morda kje pušča, da ne bi bilo treba pozneje prekopati nove ceste,« pripoveduje župan Anton Maver.

Prenova Gubčeve ceste v Mokronogu pa je skoraj končana. Odsek od križišča pri Majcnovi hiši do odcepa proti Žalostni gori je bil že precej dotrajan, zato so se lotili temeljite rekonstrukcije. Med drugim so uredili tudi priključke na to cesto in odvodnjavanje, kajti prej je že ob manjših nalivih voda s hriba zalila dvorišča in kleti. »S tem projektom bomo te težave rešili,« poudarja župan.

Pred dnevi so položili prvo plast asfalta, zdaj čakajo še na zaključni sloj. Maver poudarja, da so si vsi vključeni v projekt prizadevali, da bi gradbena dela končali do konca julija, v prvi polovici avgusta pa bi na vrsto prišlo še asfaltiranje odseka. »A ker je poletje čas dopustov, ker je imel izvajalec del težave z okužbami s koronavirusom med zaposlenimi, saj so komaj sestavili ekipo za asfaltiranje, in ker je trenutno na trgu težko dobiti asfalt, se je vse skupaj nekoliko zamaknilo,« pojasni župan in v isti sapi dodaja, da od začetka naložbe delajo z največjo odgovornostjo, saj se zavedajo, da za občane ni prijetno, če imajo gradbišče pred vrati. »Skupaj z njimi in s stroko smo reševali vse težave. A najdejo se ljudje, ki po družbenih omrežjih le kritizirajo naše delo, čeprav se malo spoznajo na prenovo cestnih odsekov. To pa me moti,« poudarja Maver.

Podjetje KOP Brežice bo zaključni sloj asfalta začelo polagati predvidoma v ponedeljek. Najprej bodo uredili stranske priključke, nato pa bodo asfaltirali še glavno cesto. Takrat bo najmanj dva dni popolna zapora, občani z avtomobili ne bodo mogli do doma, zato jih bodo morali pustiti nekje drugje. Obvoz do Trebelnega pa bo urejen.

Obnova obeh odsekov je ocenjena na 745.000 evrov, a bo zaradi podražitve materialov in nepredvidenih del, ki so se pojavila med projektom, ta znesek na koncu nekoliko višji.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose