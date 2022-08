FOTO: Najprej udarilo na jugu, nevihte s točo nato proti severu, 'odplavilo' tudi Dan D

19.8.2022 | 18:00

Toča v Črnomlju (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: S. G. in B. K.)

Napovedi meteorologov so se že po včerajšnjem turbolentnem dnevu tudi danes uresničile, popoldne se je začelo, z juga so se nevihte premikale proti severu.

Nevihtni oblaki, ki so s seboj nosili tudi točo, so se najprej čez Belo krajino in nato čez Dolenjsko valili dvakrat - prvič po 15. uri, nato še med 17. in 18. uro.

Med drugim je bil spet na udaru Črnomelj, kjer je padala kot oreh velika toča.

Na črnomaljskih parkiriščih so avti sicer nepoškodovani, so pa denimo na Lokvah večkrat posredovali gasilci, krajani so še po uri in več odstranjevali točo s cestišča. Podobno je na primer pred vhodi blokov na Čardaku, zraven doma starejših občanov.

Enemu od policistov je pri PP Črnomelj, ki se nahaja blizu naselja Lokve, razbilo steklo na avtu.

ČrnFest: Koncert odpovedan

Nocoj bi se moral s koncertom novomeške zasedbe Dan D v atriju črnomaljskega gradu začeti festivalski cikel letošnjega Črnfesta. A prizorišče je pobelila toča, koncert je odpovedan ...

Napoved

Proti večeru naj bi se ozračje vendarle umirilo.

Ponoči se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo na zahodu večinoma sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih, kjer bodo občasno krajevne padavine. Pihal bo severni veter.

M. K.

