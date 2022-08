EP: Jorgić zanesljivo v četrtfinale; Horvatova izpadla tudi s štafeto

19.8.2022 | 18:30

Anita Horvat, Maja Pogorevc, Aneja Simončič in Agata Zupin (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Darko Jorgić (STA)

München - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v četrtfinale turnirja posameznikov na evropskem prvenstvu v Münchnu. Potem ko je v drugem krogu ugnal Hrvata Filipa Zeljka, je v osmini finala ukanil še njegovega rojaka Tomislava Pucarja in se z izidom 4:1 (5, 11, -8, 9, 7) prvič v karieri prebil med osem najboljših na stari celini.

Triindvajsetletni Hrastničan, član novomeške NTK Krka, je v osmini finala odlično začel dvoboj in prvi niz dobil z 11:5, potem ko je dobil osem od zadnjih devetih točk. V drugem je bil 47. igralec lestvice Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) bližje najboljšemu slovenskemu predstavniku, ki je ubranil eno eno zaključno žogico in si drugi niz zagotovil s 13:11.

Drugi nosilec EP, skupno pa osmi igralec lestvice ITTF je po vodstvu z 2:0 v nizih zaigral manj agresivno kot v prvih dveh, kar je 26-letnik iz Pulja izkoristil in dobil tretji niz z 11:8. V četrtem je bil večino časa v boljšem položaju Hrvat, v zaključku niza pa je Jorgić strnil vrste in ga dobil z 11:9.

Zanesljiv je bil tudi v petem nizu in ga dobil z 11:7 ter se veselil prvega preboja med osem najboljših na EP med posamezniki.

Pred tem je Jorgić v štirih nastopih na članskem EP posameznikov dvakrat izpadel v prvem (2015, 2016), dvakrat pa v drugem krogu (2018, 2020).

V osmini finala EP je Jorgić igral prvič, potem ko je v drugem krogu Hrvata Zeljka ugnal s 4:2 v nizih (11, 5, 12, -9, -7, 9). Pred tem je bil v prvem krogu boljši od Srba Marka Jevtovića s 4:1 v nizih.

Jorgića v boju za preboj med štiri najboljše na stari celini čaka Portugalec Tiago Apolonia. Slednji je v osmini finala s 4:2 v nizih v petek ugnal domačina Patricka Franzisko.

Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu v soboto dopoldne, nato pa pozno popoldne sledita še polfinalna obračuna. Finale bo v nedeljo.

Izpadli, sicer z dobrima časoma, obe slovenski štafeti 4 x 400 m

Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Ian Matic Guček in Rok Ferlan so bili 11. in so s časom 3:03,68 manj kot sekundo zaostali za 23 let starim slovenskim rekordom.

Agata Zupin, Aneja Simončič, Maja Pogorevc in Trebanjka Anita Horvat so bile 13. in so s časom 3:31,57 le za šest stotink zaostale za izidom sezone, s katerim so junija v Alžiriji osvojile naslov sredozemskih podprvakinj.

Slovenski rekord 3:30,90 so lani atletinje dosegle v podobni sestavi, le da je Jernejo Smonkar tokrat zamenjala Aneja Simončič, ki je prvič nastopila v članski ekipi na pomembni tekmi. "Zadovoljna sem, a smo lahko še hitrejše. Kljub slabšemu vremenu je bilo vzdušje na stadionu odlično."

Agata Zupin je v prvi predaji začela štafeti nastop in bila na drugem, tretjem mestu. "Tek je bil zelo dober. Pokazale smo dober napredek v tej sezoni," je povedala Zupinova, Pogorevčeva pa jo je dopolnila: "V Alžiriji je bilo vreme veliko boljše, zato je bi tek tu boljši. Vesela sem, da sta na EP obe štafeti, ker je tako veliko večji ekipni duh v reprezentanci."

Hrovatova je tekla v zadnji predaji, če ne bi padla dan prej v kvalifikacijah na 800 m, ne bi bila v štafeti, ker bi le nekaj prej nastopila v polfinalu na 800 m. "Moj finiš, zadnjih 100 m, je bil dober in sem zadovoljna, tudi zato, ker sem prehitela eno tekmico. Še vedno pa imam grozne občutke po teku na 800 m dan prej. To je bila dobra, a zelo boleča šola za naprej," je povedala Anita Horvat.

STA; M. K.