S pomočjo evropskih sredstev bodo energetsko optimizirali šest občinskih stavb

20.8.2022 | 11:00

Stavba, v kateri domuje Občina (Foto: Občina Ribnica)

Ribnica - V občini Ribnica bodo s pomočjo evropskih sredstev energetsko optimizirali šest občinskih stavb. Občina je bila namreč nedavno uspešna na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, kjer je iz naslova Evropske kohezijske politike pridobila 515.000 evrov nepovratnih sredstev.

V okviru projekta bodo v občini energetsko optimizirali stavbo same občine, Športni center Ribnica, dve stavbi ribniške osnovne šole in njeno podružnico v Dolenji vasi ter stavbo Rokodelskega centra Ribnica.

V občinski stavbi nameravajo namestiti toplotno zaščito na zunanje stene in zamenjati energetsko neučinkovita svetila z led svetili. V rokodelskem centru načrtujejo vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje in vgradnjo novih svetil LED. Slednja nameravajo namestiti tudi v del prostorov Športnega centra Ribnica. V vseh treh stavbah šole bodo optimizirali ogrevanje.

"Večina od šestih stavb, ki jih bomo prenavljali, je bila zgrajena pred desetletji. Kljub temu, da so bile redno vzdrževane in ves čas v delovanju, so po letih uporabe vendarle potrebne večjih investicijskih vlaganj in gradbenih posegov," razloge za naložbo pojasnjujejo v ribniški občinski upravi.

Vrednost naložbe znaša 1,4 milijona evrov. Občina bo javno naročilo za izbor izvajalca objavila v kratkem, naložbo pa naj bi zaključili v drugi polovici prihodnjega leta.

STA; M. K.